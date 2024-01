O empresário Rogério Rosetti: "problemas que se arrastam há anos, sem solução" - Divulgação/Ascom

Publicado 17/01/2024 09:13

Niterói - As fortes chuvas do final de semana causaram sérios transtornos no município de Niterói. Nas redes sociais, pessoas divulgavam vídeos que viralizaram com os diversos pontos das ruas e estabelecimentos destruídos. O prefeito de Niterói, Axel Grael, afirmou que o município tem 21 pessoas desalojadas e 41 desabrigadas, enquanto dezenas de comerciantes tiveram que baixar as portas na última segunda-feira para limpeza dos estabelecimentos.

Em Icaraí, uma loja de materiais de construção chegou a perder quase metade do estoque em cimentos, argamassas, móveis em madeira, armários de banheiros, computadores e rolos, galões de tintas e dezenas de outros produtos do salão e estoque, nos fundos da loja. O empresário Rogério Rosetti reclamou os problemas que se arrastam há anos, sem solução.

“Nada poderia ser feito por nós que ficamos acompanhando pelas câmeras de segurança o volume da água subindo a cada hora que passava. Perdemos materiais e um dia inteiro de trabalho, pois precisamos fazer um mutirão para dar conta da remoção da lama dentro da loja. Uma fração de horas e um prejuízo que já ultrapassa 20 mil reais", reclamou.

A loja está localizada na Rua Lemos Cunha, onde nas proximidades possui uma estação de tratamento de esgoto da Águas de Niterói. Na 77ª DP, que fica em frente, pelo menos quatro viaturas foram perdidas, tomadas pela água e lama, como contou um funcionário da distrital. Rogério reivindica que as multas e juros de IPTU cobrados aos comerciantes nos últimos anos sejam revestidos em um melhor saneamento básico para a cidade, que sempre sofre por conta de fortes chuvas.

Moradores e comerciantes têm se mostrado preocupados, já que a previsão do tempo para os próximos dias aponta para a possibilidade de mais pancadas de chuva, a partir de quinta-feira (18). A Câmara de Dirigentes e Lojistas de Niterói informou que irá colocar à disposição toda estrutura e assessoria jurídica em apoio aos lojistas associados e cobrar providências para solucionar a questão das chuvas e frequentes faltas de energia elétrica na cidade.