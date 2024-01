Programa Aprendiz: inclusão de cultura musical com arte e educação - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 16/01/2024 09:30 | Atualizado 16/01/2024 09:52





O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Ações Estratégicas e Economia Criativa, que oferece oportunidades de aprendizado musical a jovens talentosos e interessados, fomentando o desenvolvimento artístico e cultural da comunidade.



As inscrições para o processo seletivo estão abertas a partir desta segunda-feira (15) e vão até às 12h do dia 5 de fevereiro – possibilitando que crianças e adolescentes interessados participem das próximas turmas. As audições presenciais acontecem nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2024.



COMO SE INCREVER



Público-alvo: Crianças e adolescentes residentes em Niterói, com idades entre 13 e 21 anos, havendo tolerância de até 23 anos, para alunos que participaram do programa em 2023.



Requisitos: É necessário conhecimento prévio de música, além de interesse e entusiasmo pela aprendizagem.



Modalidades: Oferecemos aulas de diversos instrumentos musicais, teoria musical, prática de conjunto e outras atividades correlatas.



Como se inscrever: Os interessados em participar, devem acessar o edital completo abaixo, através de preenchimento do formulário de inscrição, disponível.



SOBRE O PROGRAMA APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.



A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.



O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 22 anos, transformando vidas através da educação musical.