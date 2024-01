Agentes de limpeza da Clin: retirando resíduos após o temporal que assolou a cidade - Divulgação/Ascom

Agentes de limpeza da Clin: retirando resíduos após o temporal que assolou a cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 16/01/2024 06:44

Niterói - Mais de 800 homens da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) continuam nas ruas da cidade trabalhando para retirar os resíduos acumulados e minimizar os transtornos causados pelos temporais. Até o momento, foi realizada a limpeza de cerca de 300 toneladas de resíduos de todos os bairros, a maioria lama e galhos de árvores.

Os bueiros estão sendo limpos, as vias estão sendo lavadas pelas equipes da Companhia e as papeleiras, que foram arrancadas por conta do volume das chuvas, estão sendo recolocadas na cidade. O trabalho de conservação continuará sendo feito ao longo de toda a semana.

“A Clin realizou uma verdadeira força tarefa durante este fim de semana e fez com que, na manhã de domingo, a cidade já estivesse em condições para que os moradores pudessem transitar pelas vias que já estavam liberadas. Também auxiliamos na normalização do tráfego de veículos, retirando resíduos das ruas”, destaca o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes.