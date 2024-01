Engenhoca: colônia de férias gratuita com atividades tecnológicas - Divulgação/Ascom

Engenhoca: colônia de férias gratuita com atividades tecnológicas Divulgação/Ascom

Publicado 15/01/2024 16:48

Niterói - A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói vai promover, entre os dias 22 e 26 de janeiro, uma colônia de férias gratuita, cheia de oficinas e atividades tecnológicas, recreativas, passeios e muito mais. Toda a programação acontecerá na Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca e será voltada para jovens de 6 a 14 anos, em duas turmas. As inscrições começam nesta terça-feira (16).

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas gratuitamente de forma presencial a partir de terça-feira (16), às 9h, na PUD da Engenhoca. É necessário levar o RG ou CPF do responsável pela criança para a inscrição.

Serão 80 vagas para a colônia de férias: 40 para crianças de 6 a 10 anos, que acontecerá durante os cinco dias, das 09h às 12h; e outras 40 para a faixa de 11 a 14 anos, na turma das 13h às 16h. Dentre as atividades previstas, as crianças participarão de uma oficina de edição de vídeo, foto maluca, sucata e reciclagem, e de robótica com Lego Wedo. A programação conta ainda com desafio musical e um quiz da colônia de férias no Kahoot.

O subsecretário de Ciência e Tecnologia de Niterói, Gustavo Marinho, destaca o caráter inclusivo da colônia de férias tecnológica. Para ele, as atividades gratuitas direcionadas para duas faixas de idade vão garantir a diversidade na PUD da Engenhoca no período de recesso das aulas.

"A Plataforma da Engenhoca cumpre um papel educacional, cultural e, principalmente, social extremamente significativo. A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, enxerga nesse equipamento mais uma oportunidade de modificar a realidade de regiões da cidade através de espaços de aprendizado, de promoção da ciência, da tecnologia e da inovação sem custos para os cidadãos. Entendemos que, somente com inclusão, letramento digital e acesso pleno aos direitos digitais, podemos alterar a realidade dos cidadãos. Isso não é diferente quando falamos de crianças e adolescentes. Nesse sentido, a Colônia de Férias da Plataforma, além de um espaço de diversão e aprendizado, é também uma oportunidade social, já que, habitualmente, as colônias de férias tradicionais possuem custos que muitas vezes os responsáveis não podem arcar", concluiu Gustavo Marinho.

SERVIÇO:

Evento: Colônia de Férias da PUD

Inscrições a partir de terça-feira (16/01/2024)

Necessário RG ou CPF do responsável

Endereço: Praça José Vicente Sobrinho - Engenhoca, Niterói