Chuvas causam alagamento nas ruas de Niterói: volume recordeReprodução/Internet

Publicado 14/01/2024 08:18 | Atualizado 14/01/2024 11:02

Niterói - As fortes chuvas que atingem Niterói chegaram ao ponto mais alto na noite deste sábado (13), quando a cidade teve o maior registro de chuva em uma hora desde que a medição é feita pelo município. A chuva chegou a 120,2 milímetros no período de uma hora, o que representa mais de 80% do volume esperado para todo o mês de janeiro.



Numa escala comparativa, os municípios brasileiros adotam as seguintes medidas: chuva fraca: abaixo de 5,0 mm/h; chuva moderada: entre 5,0 e 25 mm/h; chuva forte: entre 25,1 e 50 mm/h; e chuva muito forte: acima de 50,0 mm/h.



Niterói entrou em estágio de alerta máximo às 2h15 deste domingo. Este é o quarto em uma escala de quatro estágios, de acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia. Nas últimas horas, foram acionadas as sirenes das comunidades do Morro do Estado, Morro da Penha, Boa Vista, Jurujuba, Cavalão, Preventório, Travessa Beltrão e Morro do Palácio.



Mais de 350 agentes da Prefeitura estão atuando nas ruas para mitigar os impactos da chuva, entre operadores da NitTrans, equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), da Defesa Civil, da Assistência Social e Samu.

“O maior registro de chuva em Niterói até este fim de semana era de 86 milímetros em uma hora, em fevereiro do ano passado. Neste sábado o volume foi de mais de 120 milímetros em uma hora. Foi muita água em pouco tempo, com mais de 80% do volume esperado para todo o mês de janeiro. Mas os investimentos em contenção de encostas nos últimos anos na cidade amenizaram muito os impactos. Com certeza, essas intervenções salvaram vidas”, afirma o coronel Walace Medeiros, secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia.



A Defesa Civil recomenda que os niteroienses evitem deslocamentos. As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar. E caso a sirene de sua localidade seja acionada, siga imediatamente para os pontos de apoio já estabelecidos, residências de familiares ou amigos localizados em locais seguros.



A Defesa Civil pede que a população acompanhe os canais de comunicação da Prefeitura de Niterói. O Município conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O Twitter (https://twitter.com/NiteroiPref) está sendo atualizado com boletins das chuvas.

FORÇA TAREFA

Neste domingo (14), uma força-tarefa com funcionários da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) e da Seconser está nas ruas da cidade para mitigar os efeitos do temporal. Da Clin, são 500 agentes realizando serviços como varrição, retirada de lama, galhos e entulhos e lavagem, com o apoio de 70 equipamentos. Mais de 100 toneladas de resíduos já foram recolhidos. Já a Seconser atua com 100 funcionários para poda e desobstrução de ralos. Equipes da NitTrans também participam dando apoio às ações.



O Centro de Niterói e as regiões Norte, Sul e das praias da Baía foram as mais atingidas pela chuva que caiu sobre a cidade na noite de sábado e madrugada de domingo. Houve alagamentos em pontos da cidade, entre eles a Avenida Roberto Silveira, com transtornos para o trânsito.



As equipes técnicas da Defesa Civil permanecem mobilizadas e realizando vistorias nos locais em que há sinalização de risco.



A previsão meteorológica indica a continuidade da instabilidade, podendo ocorrer volumes moderados a fortes de chuva durante todo o domingo. A orientação da Prefeitura de Niterói é de que as pessoas sigam atentas aos alertas da Defesa Civil através das mídias sociais, SMS 40199, grupos de WhatsApp e pelo aplicativo ALERTA DCNIT. Em caso de emergência, devem acionar a Defesa Civil através dos telefones 199 ou 2620-0199.