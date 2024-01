Vcinação contra Covid-19: no calendário de vacinação para crianças - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 12/01/2024 19:15

Niterói – A Prefeitura adequou o esquema de vacinação contra a Covid-19 seguindo as novas diretrizes do Ministério da Saúde. Entre as mudanças estão a inclusão da imunização contra a doença no Calendário Nacional de Vacinação, para crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, e de uma dose anual ou semestral da vacina bivalente para grupos prioritários, com cinco anos de idade ou mais e maior risco de desenvolver formas graves da doença. Pessoas de 60 anos ou mais, imunocomprometidas, gestantes e puérperas são orientadas a se imunizar de seis em seis meses, já o restante poderá ser imunizado uma vez por ano. Até então, esse público ainda não recebia doses periódicas.

A adequação aconteceu após a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) receber, nesta semana, novas remessas de vacinas por parte da Secretaria de Estado de Saúde. “A imunização é essencial para a proteção contra a Covid-19 e a inclusão dela no Calendário de Vacinação só reforça o nosso compromisso em elevar a cobertura vacinal das pessoas. É muito importante manter a caderneta atualizada em todas as idades”, declara a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider.

A pequena Maria Lia, de 3 anos, foi levada pela mãe, Brenda Fialho, moradora de Santa Bárbara, para se vacinar contra a Covid-19 na Policlínica Sérgio Arouca, no Vital Brazil."Ela chorou um pouco, mas foi bem rápido. É uma vacina necessária para ela estar protegida para o início das aulas, já que esse ano ela vai começar na creche. A vacina protege a minha filha e as outras crianças que vão interagir com ela, então é bom para todo mundo. Ela passou muito bem com as primeiras doses e só faltava essa para completar o ciclo. Agora, estamos mais tranquilos", contou a mãe.

A vacina está disponível em todas as unidades de segunda à sexta, sempre de 8h às 17h. É preciso apresentar documento de identidade, no caso de maiores de idade; carteira de vacinação e CPF para menores.

Para que sejam evitadas as filas, a vacina pode ser agendada pelo aplicativo Colab. Para realizar o agendamento, é preciso baixar o aplicativo Colab que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS) e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado.

Locais da vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Policlínica Regional da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto

Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara