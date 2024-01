Prefeito Axel Grael visita Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN): acordo de cooperação - Luciana Carneiro/Ascom

Prefeito Axel Grael visita Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN): acordo de cooperaçãoLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 12/01/2024 13:36

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, na última quarta-feira (10), a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha, na Ponta D´Areia. Acompanhado de secretários, o prefeito conversou sobre parcerias com o vice-almirante Carlos André Coronha Macedo, diretor de Hidrografia e Navegação.

Axel Grael visitou o Centro de Hidrografia da Marinha e conheceu a área de Cartografia e a Sala de Informações de Segurança Marítima, onde funciona o serviço de meteorologia. Também estiveram presentes na visita à Marinha a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, e o secretário de Administração, Luiz Vieira.

O prefeito e os secretários também conheceram o Espaço de Memória Histórica da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), que possui documentos históricos de cartografia, maquetes de navios de pesquisa e outros objetos. O espaço deverá ser aberto à visitação pública este ano. A última parada da visita foi o Navio de Pesquisa Hidroceanográfico Vital de Oliveira.

O prefeito destacou que uma aproximação com a Marinha é muito positiva para Niterói. “Nossa cidade tem uma história muito próxima com o mar. Somos a sede da Esquadra Brasileira e da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha. A cidade tem a mais forte indústria naval no país e é referência nos esportes náuticos. Um município litorâneo empenhado em incentivar os empreendimentos ligados à economia marítima. Temos muita complementariedade. Uma sinergia que podemos potencializar com secretarias como Ciência, Tecnologia e Inovação, e Defesa Civil. A Marinha desenvolve um amplo trabalho de pesquisa e informações em todo o país. É uma experiência de décadas de trabalho que pode nos ajudar a entender alguns episódios climáticos que a cidade tem enfrentado nos últimos meses. Vamos trabalhar em parceria pelo bem comum”, afirmou Axel Grael.

O secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, ressaltou que, diante do cenário de mudanças climáticas e da necessidade de melhorar constantemente o sistema de monitoramento meteorológico, o município vem investindo no aprimoramento dos seus equipamentos. O secretário reforçou a relevância de uma parceria com a Marinha.

“Os dados, as avaliações e os sensores que a Marinha possui são de excelência. Por exemplo, para identificar velocidade de vento na área da Baía de Guanabara, e para saber a temperatura da água do mar. São instrumentos que fornecem dados muito importantes e que podem contribuir muito com a nossa avaliação das condições meteorológicas. Com esta parceria, vamos ter melhores condições para prever fenômenos extremos e emitir alertas com mais segurança e eficiência”, disse Walace Medeiros.