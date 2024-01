23° edição das Férias Científicas: inscrições abertas - Reprodução/Internet

Publicado 09/01/2024 14:46

Niterói – Nesta terça-feira (9) as crianças vão ter a chance de se inscrever, com a devida presença e autorização dos responsáveis, para a 23° edição das Férias Científicas do Instituto Vital Brazil. A atividade, gratuita, vai ensinar sobre animais peçonhentos, plantas medicinais, bem-estar animal e muito mais.

A oportunidade é para crianças de 8 a 10 anos e tem duração de cinco dias. As Férias Científicas proporcionam uma educação interativa e lúdica para os pequenos. São oferecidas aulas teóricas, visitas guiadas e atividades práticas às crianças.



As inscrições devem ser feitas presencialmente, no IVB que fica na R. Maestro José Botelho, 64 – Vital Brasil. Os documentos necessários são: Identidade do responsável, CPF do responsável e a cópia da certidão de nascimento da criança. As atividades das Férias Científicas são divididas em duas turmas nos períodos de 22/01 a 27/01 e de 29/01 a 03/02, das 13h30min às 16h30min.