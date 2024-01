"As Artes e os seus destinos": mostra que estreou em dezembro teve sua temporada prorrogada no Museu Janete Costa de Arte Popular - Divulgação/Ascom

Publicado 06/01/2024 12:13

Niterói - A exposição “As Artes e os seus destinos”, que estreou em dezembro e teve a sua temporada no Museu Janete Costa de Arte Popular, que reabre após recesso de fim de ano na próxima segunda-feira (8), foi prorrogada até o próximo dia 28 de janeiro. Ela apresenta ao público obras oriundas das Oficinas de Artes Colagistas, realizadas durante todo o segundo semestre de 2023 no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ), que mostram todo o talento artístico dos usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Niterói.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider destacou a oportunidade do trabalho feito pelos usuários poder estar acessível para o público. “É muito importante para essas pessoas ver o seu trabalho artístico em evidência e sendo reconhecido pelo público. Esse é um importante passo no processo de integração e socialização dos usuários da saúde mental, tendo acesso não só à saúde, mas também à cultura e bem-estar”, enfatizou.

Sérgio Bezz, diretor do HPJ, explicou que a exposição faz parte do trabalho de acolhimento que o hospital faz e que permite a possibilidade dos pacientes, que muitas vivem no seu mundo particular e subjetivo, criarem através da música, literatura, teatro ou aqui neste caso, o das artes.

“Esses pacientes a partir da sua produção passam a ter um pertencimento a um campo da cultura e das artes como artistas efetivamente, isso pode gerar para muitos deles uma função de existência que é fundamental. Há todo um argumento em torno dessa exposição que é a relação dos pacientes com a comunidade, este campo intersetorial que a gente trabalha é parte do próprio conceito da saúde que não fica mais restrito a abordagem da doença, mas sim como um conceito que é multifatorial e que implica com fatores da cultura, moradia, educação, o cuidado com o corpo e também essa via das artes. Isso tudo é saúde”, explica.

A exposição foi organizada pelo Laboratório das Artes, uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Secretaria Municipal de Saúde, através da Assessoria Cultural do HPJ, coordenado pela psicóloga Clara Lobo. “Ela traz obras, invenções e relatos de processos artísticos daquelas e daqueles que têm suas vidas marcadas tanto pelos serviços de saúde mental, quanto pelos encontros com a arte. Entendendo a arte como gesto e como resto capaz de instaurar processos materiais e imateriais a partir do ordinário e do extraordinário do cotidiano”, afirma.

Serviço:

Evento: Exposição ‘As Artes e Seus Destinos’

Visitação: 13 de dezembro a 28 de janeiro de 2024

Horário: de terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 178 - São Domingos, Niterói