Artista Mario Reis: "Olhar discreto", é a primeira exposição de 2024 da Sala de Cultura Leila DinizDivulgação/Ascom

Publicado 05/01/2024 11:24

Niterói - A nova exposição do artista Mario Reis, “Olhar discreto”, é a primeira atração de 2024 da Sala de Cultura Leila Diniz, no Centro. Ela pode ser visitada a partir do dia 12, com curadoria de Ana Schieck. A visitação é gratuita e vai até 13 de março.

"Olhar discreto” incorpora elementos de colagem, além de obras onde a ressignificação de objetos se incorporaram ao portfólio, com multiplicidade de olhares, segundo a curadora.

Ana Schieck conta que um dos destaques da exposição é a série criada a partir da reciclagem de materiais de cadeiras de palhinhas, onde a obra acontece a partir da colagem de fragmentos de mobiliário que seriam descartados.

"Dos trabalhos reunidos nesta exposição, alguns são recentes e alguns de outros momentos da minha carreira", diz Mario Reis, que é. mineiro de Ubá e mora em Niterói há 50 anos.

Ele iniciou os estudos em arte na Escola Nacional de Belas Artes, na década de 70, no Rio, com Lídio Bandeira de Mello. Em Niterói, foi aluno de Jair Picado, João Tolentino, Roberto Paragó e Jayme Cavalcante, pintando paisagens.

Depois, os estudos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio, fizeram o trabalho dele ganhar novas características, em que a liberdade das formas e utilização do espaço deram margem a experiências e a pintura se tornou mais solta.

"Olhar discreto" pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até 13 de março. Escolas e grupos devem agendar visitas guiadas através do e-mail saladeculturaleiladiniz@gmail.com. A Sala Leila Diniz fica na Rua Professor Heitor Carrilho, 81, no Centro.