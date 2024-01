Tô de Férias na Escola: atividades recreativas no recesso escolar - Divulgação/Ascom

Tô de Férias na Escola: atividades recreativas no recesso escolar Divulgação/Ascom

Publicado 05/01/2024 11:17

Niterói - A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Educação, vai realizar mais uma edição do programa de colônia de férias das escolas municipais, entre os dias 15 e 26 de janeiro. O “Tô de Férias na Escola” terá a adesão de 30 Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e escolas municipais. A estimativa é de que mais de 2.300 alunos, entre 2 e 14 anos, participem da ação.

O “Tô de Férias na Escola” vai acontecer de segunda a sexta, entre 8h e 12h. Durante essas duas semanas, as crianças terão café da manhã e almoço garantidos nas unidades que vão receber o programa. Também serão realizadas oficinas, passeios, atividades culturais, recreativas e artísticas. Os alunos que farão parte da colônia de férias estão inscritos regularmente na Rede Municipal e irão aproveitar as atividades ofertadas em suas respectivas unidades escolares.

O presidente e secretário municipal de Educação, Bira Marques, explica que o projeto é uma forma de acolher e manter a porta das escolas abertas durante o período de recesso.

“A escola é um importante espaço de aprendizado, mas também de convivência. Manter as portas abertas durante as férias é reafirmar o pertencimento dessas crianças ao espaço escolar. Enquanto algumas unidades passam por obras nesse período, outras vão participar da colônia de férias, garantindo também a alimentação dos pequenos, o que é de extrema importância. Teremos muitas brincadeiras, atividades e cultura para garantir a diversão dos nossos estudantes”, ressaltou Bira.

Além das atividades, o “Tô de Férias na Escola” ainda realizará passeios com os alunos participantes. Com os novos ônibus que foram adquiridos pela Fundação Municipal de Educação em 2023, as crianças vão conhecer espaços culturais e históricos de Niterói, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o Parque das Águas, além de pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Confira a lista das unidades participantes:



1. E. M. Anísio Teixeira

2. E. M. Demenciano de Moura

3. E. M. Djalma Coutinho

4. E. M. João Brazil

5. E. M. Júlia Cortines

6. E. M. Prof. Bolívia Gaetho

7. E. M. Prof. Marcos Waldemar

8. E. M. Santos Dumont

9. E. M. Sebastiana Gonçalves Pinho

10. E. M. Tiradentes

11. NAEI ngela Fernandes

12. UMEI Alberto de Oliveira

13. UMEI Almir Garcia

14. UMEI Darcy Ribeiro

15. UMEI Dr. Paulo César Pimentel

16. UMEI Geraldo M. Bezerra de Menezes

17. UMEI Jacy Pacheco

18. UMEI Prof. Iguatemi Coquinot

19. UMEI Prof. Írio Molinari

20. UMEI Prof. Nilo Neves

21. UMEI Profª Áurea Trindade Pimentel

22. UMEI Profª Maria José Mansur Barbosa

23. UMEI Profª. Marilza da Conceição Rocha

24. UMEI Profª Nina Rita Torres

25. UMEI Regina Leite Garcia

26. UMEI Renata Magaldi

27. UMEI Senador Vasconcelos Torres

28. UMEI Vale Feliz

29. UMEI Vice Prefeito Luiz Eduardo Travassos

30. UMEI Vinicius de Moraes