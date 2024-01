Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc): colônia de férias para as crianças - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 03/01/2024 20:05

Niterói – Janeiro é sinônimo de férias infantis e muitas famílias precisam de apoio para lidar com seus filhos no período. A Prefeitura preparou algumas atividades gratuitas, em escolas e em equipamentos municipais, para a meninada a partir dos 4 anos de idade. A programação começa no dia 15 de janeiro e, em alguns locais, é preciso fazer inscrição.



Em Jurujuba, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) vai atender 150 crianças com idade entre 4 e 12 anos. A programação inclui brincadeiras, lanches, festa à fantasia e atividades externas no entorno do Centro. As atividades acontecem de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h. A inscrição será realizada no dia 11 de janeiro, das 8h às 20h, no CEU (Estr. Gen. Eurico Gaspar Dutra, 34 – Jurujuba). É necessário levar a documentação da criança e do responsável (CPF e RG).



O Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc) também terá duas semanas repletas de diversão e atividades emocionantes para crianças de 6 a 14 anos. A iniciativa visa criar um ambiente seguro e estimulante para que as crianças desfrutem das férias, incentivando a prática de atividades esportivas, criativas e educacionais.