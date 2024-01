Ilha da Boa Viagem: uma das mais magníficas atrações turísticas de Niterói - Alex Ramos/Ascom

Ilha da Boa Viagem: uma das mais magníficas atrações turísticas de NiteróiAlex Ramos/Ascom

Publicado 02/01/2024 19:04

Niterói – Uma das principais atrações da cidade, a Ilha da Boa Viagem recebeu, desde a sua reabertura, em setembro de 2023, 2,4 mil visitantes. Marco do Brasil Colônia e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o local teve a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, o fortim e o casarão conhecido como castelo totalmente recuperados pela prefeitura – em obras que duraram um ano e meio e custaram R$ 5,5 milhões. Os agendamentos para visitas à ilha são feitos pela Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), através do site www.visit.niteroi.br.



Em 2024, esse patrimônio da cidade vai ser transformado pela prefeitura no primeiro museu ilha do Brasil: o público poderá mergulhar na história do local e da Baía de Guanabara de maneira interativa. A inauguração do espaço com esse novo conceito é um dos planos para alavancar o setor turístico de Niterói este ano.



Também em 2024 a Neltur lançará o Observatório de Turismo – projeto que começa a funcionar em janeiro, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do Caminho Niemeyer e, no dia a dia, terá como papel atualizar o inventário turístico do município. Para isso, fará uso de novas tecnologias, numa parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). O objetivo é produzir dados que orientem tanto as decisões sobre políticas públicas quanto as de investimentos do setor privado.



“O turismo anualmente apresenta números relevantes para a economia de Niterói. A taxa de ocupação nos meios de hospedagem, ao longo de todo o ano, gira em torno de 70%. Os principais atrativos turísticos são o Museu de Arte Contemporânea (MAC), com uma média de 160 mil visitantes por ano; a Fortaleza de Santa Cruz, com 50 mil; e o Parque da Cidade, com cerca de 300 mil”, afirma o presidente da Neltur, André Bento.

MERCADO MUNICIPAL



O Mercado Municipal de Niterói, inaugurado em julho de 2023, também é hoje um atrativo importante da cidade. Apenas no primeiro mês de funcionamento, o Mercado Municipal recebeu 500 mil pessoas. Para este ano a perspectiva é deter todos os espaços de lojas abertos, cerca de 170 estabelecimentos. E o local vai passar a contar com um Centro de Atendimento ao Turista (CAT). “Nos Centros de Atendimento ao Turista da Neltur, nossas equipes atendem uma média de 50 mil visitantes por ano”, disse o presidente da Neltur



“O foco das ações e do planejamento da Prefeitura e da Neltur são de fixar o turista por mais tempo na cidade, oferecendo mais alternativas para a sua viagem. Uma das vocações da cidade é o ecoturismo: há investimentos nos parques e trilhas. Só de trilhas, a cidade tem mais de 40 catalogadas. E há um investimento grande na implantação de parques em Niterói. Hoje, a cidade tem 56% da sua área protegida por unidades de conservação. Fora as praias, importantes pontos de visitação”, conclui ele.



NOVOS PARQUES



A primeira parte do Parque Orla de Piratininga (POP) Alfredo Sirkis foi inaugurada em junho do ano passado e já coleciona premiações. Entre elas, o “Prêmio Cidades Sustentáveis: acelerando a implementação da Agenda 2030”, como o melhor projeto ambiental do País, e o “Prêmio Firjan Sustentabilidade 2023”, na categoria Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O POP possui jardins filtrantes que limpam as impurezas das águas pluviais e das três principais bacias hidrográficas que desaguam na Lagoa de Piratininga.



Em agosto de 2023, foi criado o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego, em Jurujuba, junto à Baía de Guanabara. O local, já frequentado por trilheiros e praticantes de esportes náuticos, tem grande potencial para ecoturismo. Ele ainda complementa o circuito de visita dos fortes de Niterói. Já o tradicional Parque da Cidade hoje passa por obra de reestruturação do jardim de acesso aos mirantes e recebe investimentos para a implantação das trilhas. A Trilha do Down Hill é considerada pelos praticantes da modalidade a melhor do Rio de Janeiro.