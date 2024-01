Espaço Ninho: ambiência humanizada no HEAL - Divulgação/Ascom

Publicado 02/01/2024 17:01

Niterói – O primeiro parto realizado no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) em 2024 foi o de Emmilly de Souza Ribeiro, 23 anos, que teve sua primeira filha, Emanuelly Vitória, às 7h10 do dia 1º de janeiro. A bebê nasceu com 2,760kg e 49cm. Emmilly e o marido, Jamailton Bispo dos Santos Júnior, 26, são moradores do bairro do Barreto, em Niterói, e elogiaram as instalações da maternidade, que passou por obras de reforma e modernização e fechou o ano de 2023 com um total de 2.533 partos realizados, entre normais e cesarianas.



Emmily conta que procurou a maternidade do HEAL porque sua gravidez era de risco pelo fato de já ter perdido outros dois bebês.“Minha bolsa estourou no dia 31. Eu já conhecia a maternidade e sabia que precisava vir pelo alto risco. Gostei muito das novas instalações. O parto foi normal e tudo deu certo. Dessa vez minha bebê tinha que nascer”, comemorou.



A maternidade da unidade é especializada em gravidez de alto risco e atende mulheres de Niterói e seis municípios vizinhos. O setor conta ao todo com 36 leitos, distribuídos por 12 enfermarias, que também ganharam banheiros (antes eram coletivos e localizados no corredor), novas camas, berços e poltronas.



O diretor geral do hospital, Marcus Vinícius Dias, destaca a transformação que o HEAL passou em 2023. “Desde que a Fundação Saúde do Estado assumiu a gestão do HEAL, em fevereiro, tivemos a oportunidade de ver uma revolução na unidade: uma nova admissão na urgência obstétrica, novos aparelhos de ultrassom e a nova maternidade, que recebeu instalações modernas, acolhedoras e inovadoras. E isso qualifica ainda mais nossa assistência como maternidade de alto risco da Metropolitana 2”, afirma Dias.



AMBIÊNCIA HUMANIZADA



As obras dotaram a maternidade de ambiência humanizada, iniciativa que integra o Projeto Ninho, modelo de atendimento que visa proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para as mães e bebês, além de oferecer informações e orientações importantes para o cuidado com o bebê. Cada enfermaria da maternidade tem o nome de um pássaro.



A maternidade ganhou ainda uma sala de apoio à amamentação, para dar mais conforto e segurança às puérperas neste momento especial de conexão entre mães e filhos, além de novos aparelhos para exames de imagem, como ultrassom obstétrico e para recém-nascidos. O local também está equipado com luz suave, cadeiras confortáveis e almofadas ergonômicas com enchimento de micropérolas de isopor, que se moldam ao corpo da mãe para garantir um apoio adequado para o recém-nascido.



Além do auxílio para um aleitamento materno eficaz, com suporte emocional, oferta de informações e adequações na posição e pega dos bebês, no local as mães que tenham problemas com excesso de produção de leite também podem fazer a extração segura do produto. O leite extraído é armazenado em temperatura adequada no lactário para que, posteriormente, possa ser ofertado aos bebês internados na UTI neonatal do HEAL, contribuindo para redução do tempo de internação dos recém-nascidos.

Enquanto fazem a extração ou recebem as orientações sobre como amamentar, as mães podem deixar os filhos na cadeira de embalar Mom’s, um dos diferenciais da sala de apoio à amamentação. Com movimentos suaves, ela reproduz os gestos que os pais realizam ao embalar seus bebês, proporcionando uma sensação reconfortante para eles. A cadeira possui ainda velocidades ajustáveis e sons que simulam o interior do útero materno, o oceano, batimentos cardíacos e barulho de chuva.



As puérperas também recebem uma mochila do Programa Laços, que reúne itens de higiene e cuidados com as mamães, além de roupinhas para os bebês.