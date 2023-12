Tomógrafo de última geração do Hospital Azevedo Lima: seis meses e 16 mil atendimentos - Eduardo Arruda/Ascom

Publicado 31/12/2023 09:25

Niterói – O novo e moderno tomógrafo do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, bateu a marca de 16.518 exames realizados em seis meses de funcionamento, uma média de 2,7 mil procedimentos por mês. O aparelho foi entregue em junho deste ano e desde então agiliza os exames de imagem, especialmente na emergência da unidade, que é referência em procedimentos de média e alta complexidades para a população de sete municípios da Região Metropolitana 2.



O diretor geral do HEAL, Marcus Vinícius Dias, destaca que, desde que a Fundação Estadual de Saúde assumiu e gestão do hospital, em final de fevereiro deste ano, inovações e modernizações têm sido uma constante na unidade.



“Um dos exemplos de inovação conquistada pelo hospital é o novo centro de imagem inaugurado em julho, incluindo um moderno aparelho de tomografia de última geração a serviço 24 horas nos sete dias da semana para os casos de urgência e emergência de toda a Região Metropolitana 2, especialmente à disposição da população de Niterói. E os números impressionantes de exames realizados comprovam isso”, afirma.



A chegada do novo tomógrafo integrou o conjunto de melhorias que requalificaram o atendimento do HEAL em 2023. O Governo do Estado investiu, por meio da Fundação Saúde, R$ 6 milhões em obras, incluindo a nova emergência clínica e ortopédica, inaugurada em junho. O setor conta com salas de classificação de risco, de medicação e imobilização. Uma recepção geral foi construída, integrando as entradas da urgência adulto e obstétrica. A unidade ganhou também uma nova fachada e uma área externa com parquinho para crianças.



Maternidade realizou 2.493 partos em 2023



Além do tomógrafo, a maternidade do HEAL também ganhou novos aparelhos para exames de imagem, como ultrassom obstétrico e para recém-nascidos, assim como as obras de reforma e modernização finalizadas em outubro. Este ano foram realizados 2.493 partos na unidade, que é especializada em gravidez de alto risco e atende mulheres de Niterói e seis municípios vizinhos.



O setor conta ao todo com conta com 36 leitos, distribuídos por 12 enfermarias, que também ganharam banheiros (antes eram coletivos e localizados no corredor), novas camas, berços e poltronas.



A maternidade ganhou ainda uma sala de apoio à amamentação, para dar mais conforto e segurança às puérperas neste momento especial de conexão entre mães e filhos.

As obras dotaram a maternidade de ambiência humanizada, iniciativa que integra o Projeto Ninho, modelo de atendimento que visa proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para as mães e bebês, além de oferecer informações e orientações importantes para o cuidado com o bebê. Cada enfermaria da maternidade tem o nome de um pássaro.