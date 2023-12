Banda Faixa Etária: artistas da cidade abrem shows do réveillon - Divulgação/Ascom

Publicado 28/12/2023 18:48

Niterói - O palco que está sendo montado na Praia de Icaraí para a festa de Réveillon terá uma programação cultural variada com início às 18h, com show da Banda Bicho Solto. A Banda Faixa Etária toca às 19h50. Na sequência, se apresentam o cantor João Gabriel e a Escola de Samba Unidos da Viradouro. Lulu Santos encerra a noite, após a queima de fogos, celebrando a chegada de 2024.

Faixa Etária é uma banda de rock de Niterói criada em 1998. O nome do grupo foi o escolhido indicando um som capaz de agradar todas as faixas etárias. Criada pelos músicos Fabrício Araújo e Rodrigo Molina, a banda teve diferentes formações até chegar a atual, com Fabrício Araújo (bateria), Zell Palmar (vocal) e Filiphe Nunes (guitarra). Entre alguns integrantes, a banda teve o vocalista Gustavo Lima durante 13 anos e o baixista Alexandre Brito que também ficou por mais de duas décadas, além do tecladista Rodrigo Molina que integrou a formação original por quase 15 anos.

Além dos integrantes oficiais, atualmente o experiente músico Robinson Rocha comanda o baixo. O guitarrista Felipe Braga também integra a banda em algumas apresentações. Muito popular entre os motociclistas, apaixonados pelo rock, a Faixa Etária venceu o festival promovido por uma famosa cervejaria brasileira; foi escolhida para se apresentar na abertura da minissérie “Amazônia”, da Rede Globo de Televisão; fez parte do livro “Celebridades” da Rede Globo; e, venceu a seletiva do quadro Garagem do Faustão, programa da televisão brasileira, sendo a banda preferida de diversos atores da emissora.

"É uma grande satisfação e orgulho para a banda mais uma vez poder participar do show da virada em Icaraí. Primeiramente por ser nossa casa. Termos a oportunidade de virar o ano fazendo o que mais gostamos, no quintal de casa e perto dos nossos amigos e familiares. Segundo pela dimensão do evento. Como músico é sempre muito gratificante tocar para uma multidão, com uma estrutura de primeira qualidade e com uma vista que é uma das mais bonitas do Brasil", considera Fabrício Araújo, baterista e um dos fundadores da banda.