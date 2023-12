Vistoria nas balsas com fogos: prefeito participará na sexta-feira - Reprodução/Internet

Publicado 27/12/2023 19:11

Niterói – A vistoria técnica das balsas que vão carregar os fogos de artificio de Niterói – nas praias de Icaraí e Itaipu, nos festejos de réveillon – será feita na próxima sexta-feira (29), às 10 horas, na Dialcar Estaleiro e Serviços Marítimos, localizada na Ilha da Conceição. O Prefeito Axel Grael e o Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Tursimo (Neltur), André Bento, vão participar da ação.

A Neltur é a responsável pela festa de réveillon nas praias. A vistoria final deverá concluir que todas as balsas estão aptas para serem empregadas na queima de fogos do dia 31. A vistoria tem como foco a parte de segurança da navegação, estrutura, flutuabilidade e documentação.

Todo ano existe uma evolução no material e na tecnologia empregada na fabricação dos fogos, fazendo com que eles emitam menos barulhos – que podem fazer mal aos animais domésticos – e para que apareçam mais alto no céu, com menos fumaça.