Fel Caibar: oraculista de Niterói prevê ano novo de muitas lutas e conquistas - Divulgação/Ascom

Publicado 26/12/2023 19:30

Niterói – Passado o Natal, imediatamente os ânimos começam a se voltar para o próximo ano. Além de relembrar as perdas de 2023, também é preciso agradecer as conquistas e se preparar para encarar de frente 365 dias de “páginas em branco” – a serem preenchidas sempre com muita esperança, fé, resiliência e coragem.



Pais e mães de santo, da umbanda e do candomblé, afirmam que o ano de 2024 será regido por Exu e Omulu -- e Exu é compreendido como o orixá da justiça.



Já as previsões milenares do astrólogo, médico e vidente Nostradamus – conhecido pelo livro Les Prophéties (As profecias, em tradução para o português), publicado em 1555, que apresenta 942 versos agrupados por linhas, chamados quadras, sobre acontecimentos do futuro – dão conta de mais uma guerra, mudança na monarquia britânica, desastres climáticos e até um novo papa. Nostradamus previu um combate e batalha naval em que um “adversário vermelho ficará pálido de medo, deixando o grande oceano em pavor”. Como interpretação, foi considerado como um conflito entre a China e Taiwan.



As questões de mudança climática serão intensificadas em 2024. De acordo com um trecho do livro “a terra ficará mais seca e haverá grandes inundações quando a água for vista”. Segundo os versos, Charles III será sucedido pelo filho mais novo, o príncipe Harry. Uma passagem pode ser entendida como referência ao rei Charles. “Logo depois (de uma guerra desastrosa) um novo rei será ungido/ Que, por um longo tempo, apaziguará a terra”, diz o texto. Em um trecho do livro é dito que "através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito, dele se dirá que enfraquece sua sé, mas por muito tempo ele permanecerá sentado e em atividade mordaz".



VIDA PESSOAL



Mas e a nossa vida pessoal, nosso bairro, nossa cidade? Ocultistas e oraculistas costumam ficar com suas agendas cheias de atendimentos para pessoas que querem saber os prognósticos futuros. Um deles é Fel Caibar (@felcaibar), de Niterói, que tem uma casa de atendimento espiritual no Barreto – onde recebe para jogos de baralho cigano e consultas com entidades quer recebe, como “As Marias” (Padilha e Mulambo).



“No astral, o próximo ano já existe. O tempo corre feito água cristalina. Os movimentos celestes, espirituais, filosóficos; decadentes ou não, todos indicaram o que seria do próximo ano, e a previsão é de justiça e luta”, explica ele. “Os movimentos e nossos amigos espirituais insistem em nos retornar ao ponto presente. O ano novo já é agora”.



Para Fel, será preciso mudanças de atitudes no cerne das questões. “Aqueles que estão devorados pelo medo, que lutem. Aqueles que desejarem a justiça, pois sejam justos consigo e com os outros, mais óbvio do que nunca. Ano de Saturno, Cronos, Exú. O ano do agora”, completa.

Os orixás são entidades divinas de religiões africanas que são representados pela natureza e divididos como forças masculinas e femininas. Em algumas religiões, eles também são entendidos como seres que auxiliam a humanidade a viver no planeta.



O dia 1º de janeiro cairá numa segunda-feira em 2024. E a segunda-feira é apontada como dia de Exu, o orixá que inicia tudo na umbanda, que abre os caminhos, que precede todos os rituais. Já Omulu é tido como um dos orixás mais temidos por estar associado à cura, mas também à doença.



De acordo com informações divulgadas por numerólogos, a soma dos números dois, zero, dois e quatro (2+0+2+4, conforme o ano 2024) dá oito, número que é relacionado a Omulu em algumas situações. Segundo a astrologia, o ano será regido por Saturno e esse planeta é associado a Omulu.



“Quem deve paga, quem merece recebe. Ano difícil, mas de escolhas, de possibilidades, decisões importantes e caminhos. O que você plantou nascerá outra vez. Pois então regue. Beba água”, comenta Fel Caibar, que já atende há mais de 5 anos como oraculista.



No amor, será um ano de passeios, viagens e agitos diferentes – que serão os cenários perfeitos para alguém especial entrar em sua vida. No setor de trabalho e dinheiro 2024 trará muitos estímulos profissionais. Entre familiares e amigos. embora o tempo possa parecer mais curto no lar, será um ano de encontrar alternativas para não deixar os parentes em segundo plano.