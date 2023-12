Niterói: clima ficará instável, com calor e pancadas isoladas de chuva - Reprodução/Internet

Publicado 22/12/2023 18:22 | Atualizado 22/12/2023 18:27

Niterói – Foi divulgada a previsão do tempo para o período de festa natalina. Segundo o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, neste sábado (23), áreas de instabilidade devido ao calor influenciarão o tempo – com céu parcialmente nublado a nublado e previsão de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte no período da tarde, acompanhadas de rajadas de vento. Apesar disso, as temperaturas seguirão estáveis.

No domingo (24), haverá variação de nebulosidade em Niterói com céu parcialmente nublado a nublado, sem previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis na segunda-feira (25).