Lulu Santos: atração principal do réveillon na Praia de Icaraí - Divulgação/Ascom

Publicado 20/12/2023 08:17

Niterói - Queimas de fogos em cinco locais diferentes, espalhados por várias regiões da cidade, vão marcar a grande festa de Réveillon da cidade. A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) anunciou a relação dos locais onde haverá a comemoração na noite da virada para 2024.



Haverá fogos na Praia de Icaraí (Icaraí), Praia de Itaipu (Itaipu), Vila Ipiranga (Fonseca), Caramujo e Santa Rosa (Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora). Nas praias de Icaraí e de Itaipu, eles serão detonados de balsas. Em todas as regiões, serão utilizados fogos de artifício de baixo estampido, que terão duração de 20 minutos.



Já os shows acontecem na Praia de Icaraí. Com o tema “Niterói 450 anos – O Futuro É Agora”, a festa terá Lulu Santos como estrela principal. O cantor sobe ao palco logo depois da queima de fogos.



Mas as atrações começam antes da virada, às 18h, com a Banda Bicho Solto. Na sequência, às 19h50, se apresenta a banda Faixa Etária. Às 21h40, o cantor niteroiense João Gabriel se apresenta. Em seguida, às 23h30, a festa esquenta com a explosão da bateria da Unidos do Viradouro. Meia-noite haverá a grande queima de fogos e, logo em seguida, Lulu Santos encerrará o grande show da virada nas areias de Icaraí.



Surpresas ainda são esperadas na queima de fogos da Praia de Icaraí, como figuras formadas por drones. No céu os fogos formarão figuras de corações e coqueiros, entre outros.



O presidente da Neltur, André Bento, destaca que o réveillon é um evento tradicional da cidade, que coloca Niterói, cada vez mais, no patamar da indústria do turismo. "O Réveillon é o maior evento da cidade e um investimento que causa impacto no turismo, movimentando ainda mais a economia local, seu polo hoteleiro, gastronômico e serviços de transporte, além de ser uma festa que movimenta os segmentos produtivos da cidade e abre espaço para os artistas locais", detalhou André Bento.

SOBRE OS ARTISTAS



Bicho Solto é uma banda que trabalha fortemente no ramo dos casamentos, corporativos e formaturas, além de boates representando Niterói pelo Brasil. Com um repertório extremamente eclético, tocam vários sucessos, de diferentes tribos. A Faixa Etária é uma banda de rock niteroiense, criada em 1998 com a filosofia de ser diferente das demais bandas contemporâneas por ter uma autenticidade musical forte e estilo único, com base na energia e talento dos seus integrantes. O nome do grupo foi o escolhido por agradar todas as faixas etárias.

O show de João Gabriel promete uma mistura de clássicos da música sertaneja, levando o público a uma viagem pela rica história do gênero, juntamente com o material mais recente do cantor. Seu álbum "2162" é uma homenagem à conexão entre as cidades do Rio de Janeiro e Goiânia, representadas pelo DDD de seus respectivos estados. A GRES Unidos do Viradouro é uma das três grandes agremiações niteroienses que se apresentam no Carnaval do Rio de Janeiro. E a atração principal, Lulu Santos, dispensa comentários. O ídolo apresenta o show ‘Barítono’, que faz parte de sua nova turnê -- que estreou no Brasil em Junho, depois de estrear nos Estados Unidos. No repertório as canções de maiores sucessos da carreira do artista e recentes lançamentos.



SHOWS DE RÉVEILLON EM ICARAÍ



18h00 – Banda Bicho Solto

19h50 – Banda Faixa Etária

21h40 – João Gabriel

23h30 – Escola de Samba Unidos do Viradouro

00h00 – Queima de Fogos

00h20 – Lulu Santos