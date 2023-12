Marcos Sabino e Biafra: show exclusivo para o Natal da cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 19/12/2023 15:53 | Atualizado 19/12/2023 16:23

Niterói – Grandes nomes da música brasileira – e de Niterói – os amigos, cantores e compositores Marcos Sabino e Biafra se apresentam em show único e exclusivo no palco montado no lago do Campo de São Bento, em Icaraí. A apresentação, que é gratuita, terá o repertório lotado de grandes sucessos como “Sonho de Icaro (Biafra) e “Reluz” (Sabino). O show, que faz parte da programação de Natal da cidade, será no próximo sábado (23), às 19h, e os cantores e prometem muita emoção.

Artistas da mesma geração, Sabino e Biafra começaram suas carreiras ainda muito jovens e se apresentando nos teatros de Niterói, além dos festivais da canção que aconteciam por todo Brasil. Lideraram os movimentos “Niterói Vai Sumir” e “Niterói Vai Assumir”, que levantaram a cena cultural da cidade de Niterói no final dos anos 70.

Nos anos 80 emplacaram sucessos em todo o Brasil e América Latina, figurando nas listas mais populares de música da década. Com o sucesso arrebatador, tornaram-se presenças marcantes nos principais programas de TV e trilhas de novelas da Globo, participando também dos clássicos clipes no Fantástico.

Como compositores, as canções de Marcos Sabino e Biafra foram sucessos nas vozes de Fábio Jr , Ney Matogrosso, Leandro e Leonardo, Roberto Carlos, Angélica, Simony, Fanzine, Luiz Caldas, Dalto e muitos outros artistas da MPB. Parceiros em muitas canções, gravaram juntos “No Tempo Que a Gente Podia Namorar no Portão” de autoria dos dois, que foi lançada em clipe no canal oficial do cantor Marcos Sabino no youtube. Aliás, na era digital os números acompanham o sucesso. Os vídeos dos cantores somados ultrapassam a marca das 50 milhões de visualizações na plataforma de vídeo.

O show contará com um repertório recheado de sucessos dos cantores – e será um brinde a um tempo bonito que sobrevive na memória afetiva das pessoas, com homenagens a Milton Nascimento e ao rock nacional dos anos 80.

“Estar no palco com meu amigo e parceiro Biafra é sempre uma alegria, principalmente em nossa cidade e no Campo de São Bento, lugar que é referência de toda uma vida e onde nossa gente se sente mais niteroiense e muito feliz! Vamos cantar muitas canções que fazem parte da trilha sonora de muitas pessoas”, disse Marcos Sabino.

“Vai ser um show surpreendente! Já estivemos juntos por palcos em todo Brasil e é sempre muito emocionante ter o carinho do nosso público, principalmente em nossa cidade onde tudo começou”, finaliza.