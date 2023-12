Fafá de Belém: show gratuito em Icaraí - Reprodução/Internet

Fafá de Belém: show gratuito em IcaraíReprodução/Internet

Publicado 19/12/2023 16:08

Niterói – A programação de Natal de Niterói continua a todo vapor. Nesta semana e até o próximo sábado (23), mais de 20 atrações, para crianças e adultos, irão agitar a cidade da Zona Norte à Zona Sul. Com muita música, dança e teatro, os eventos prometem levar cultura e entretenimento para toda a cidade. A entrada de todos os eventos é gratuita.



PROGRAMAÇÃO:



CAMPO DE SÃO BENTO - PALCO PAULO GUSTAVO



Terça-Feira, 19 de dezembro



18h - Os Genéricos convidam Daniel Santos

19h30 – Show Mandalla Grupo Musical



Quarta-Feira, 20 de dezembro



18h – Guitarrista Maranhão – DVD Hybrid EYES

19h30 – Caos Acústico



Quinta-Feira, 21 de dezembro



18h – Resenha do Chapinha

19h30 – Show Nossa Voz – Ju Rosario



Sexta-Feira, 22 de dezembro



18h - Swing com o melhor do MPB e POP

19h30 - Show: Sim - Vinícius Rodrigues



Sexta-Feira - 22 de dezembro



18h - Swing com o melhor do MPB e POP

19h30 – Show: Sim – Vinícius Rodrigues



PIRATININGA



Sexta-Feira - 22 de dezembro



20h – Barão Vermelho



CARAMUJO



Sábado, 23 de dezembro



10h – Beijinha Popples

11h - Circo Alegria do Mundo

12h30 - Chegada do Papai Noel



HORTO DE ITAIPU



Sábado, 23 de dezembro



10h – Show do Léo Megga

11h – "Por que, afinal, essa festa é Natal?" | ao vivo



MARIA PAULA



Sábado, 23 de dezembro



18h30 – All Blues Band

19h30 - Dj Erica

20h – Véspera

21h30: Dj Erica



HORTO DO BARRETO



Sábado, 23 de dezembro



10h – A Grande Viagem

11h – Dança, Mulher!

13h – O Natal da Margarida

14h – Sinfônica Ambulante



HORTO DO FONSECA



Sábado, 23 de dezembro



18h – Dj Samurai

19h30 – Jorge Vercillo

CAMPO DE SÃO BENTO – PALCO PRINCIPAL



Sábado - 23 de dezembro



18h - DJ Pinaud

19h - Biafra e Marcos Sabino

20h30 – Fafá de Belém