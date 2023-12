Casa Norival de Freitas: obras avançadas - Leonardo Simplício/Ascom

Publicado 19/12/2023 08:15 | Atualizado 19/12/2023 08:16

Niterói – As obras da Casa Norival de Freitas – que estava há anos precisando de restauração – estão a todo vapor, conduzidas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).



A Casa Norival de Freitas - Solar Notre Revê, localizada no Centro de Niterói, é um casarão histórico que passa por uma minuciosa recuperação estrutural e reparo de suas instalações originais e, brevemente, voltará a integrar o importante acervo urbanístico que auxilia a contar boa parte da história do Município.



Os trabalhos de restauração têm previsão de término para o início de 2025, o investimento é de R$ 29,1 milhões. Após a conclusão das intervenções, o local será sede do Programa Aprendiz Musical.



O restauro é realizado por equipes do mais alto nível técnico e compõe trabalhos de arqueologia e pesquisas iconográfica e arquitetônica, seguindo as orientações das normas do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).



Na fase atual, as equipes atuam em várias frentes de trabalho. Dentre elas, a instalação e recuperação dos ornatos nas fachadas norte e sul, o processo de lavagem, chapisco e emboço da fachada oeste e a montagem do topo do guarda-corpo, dentre outras ações. Além disso, nos próximos dias, serão finalizadas a reconstrução do telhado do torreão, o barroteamento e a ferragem do reservatório de água.

Outra grande novidade é que já é possível observar as estruturas metálicas que irão compor o novo prédio anexo, nos fundos do terreno. O espaço contará com três pavimentos, com cafeteria, auditório com camarim, sede administrativa, estúdio, área de convivência e um terraço com local de contemplação.