Lideres evangélicos: divulgando o verdadeiro sentido do Natal - Divulgação/Ascom

Lideres evangélicos: divulgando o verdadeiro sentido do NatalDivulgação/Ascom

Publicado 16/12/2023 07:53 | Atualizado 16/12/2023 07:53

Niterói -- No mundo inteiro ocidental, em dezembro, é tempo de festa com grandes confraternizações. Na cidade de Niterói, líderes evangélicos ressaltam o importante resgate da tradição cristã, em detrimento da lenda de Papai Noel. “O que é o natal? É a celebração do nascimento de Jesus Cristo, que nos trouxe o amor, a comunhão, a compaixão para com o nosso próximo. O restante é ilusão. A comemoração tem que ter o verdadeiro significado do nosso Criador dentro de cada um”, destaca a psicopedagoga, psicanalista e Conselheira Tutelar da Região do Ingá, Centro, entre outras, Marcia Ângelo Aquino. “Quem dá presente, com muito esforço, quase sempre, são os pais e as mães, fato que pode desencadear distorções na vivência da real condição financeira familiar quando o aparato de presentes, entre outros recursos, não está de acordo com a condição socioeconômica do grupo familiar”, alerta.

Algumas igrejas de Niterói -- cidade que conta com os esforços da primeira-dama, Christa Vogel Grael, presbiteriana, em ações sociais do Programa Niterói Solidária – estão disponibilizando mutirões para servirem ceias públicas a pessoas em situação de rua, como é o caso da congregação Filhos da Graça, no Ingá, que atenderá na região do Morro do Estado, e Nova Unção, na Região Oceânica, que promete refeição caprichada para 400 pessoas, na Praça Araribóia, voluntariamente.

Cesta básica gratuita é uma realidade em quase todas as congregações da cidade. No cenário cultural, entre as encenações e cantatas em várias igrejas, o Grupo Grama promove um espetáculo teatral infantil “A Grande Viagem”, releitura da história dos três Reis Magos, Balthazar, Gaspar e Melchior, de forma mais fidedigna ao episódio histórico.

Márcia Ângelo Aquino, psicopedagoga que atua no segmento infantil, releva: “Papai Noel é uma figura criada pelo comercio, pelos homens para poder movimentar dinheiro. Quando isto é imposto, vamos perdendo ponto inicial que temos na data, isto pode desencadear o indesejável. A gente precisa cumprir as etapas, para que se faça acontecer a verdadeira inspiração, o nascimento de Jesus, o modelo que temos como exemplo. É um momento único. E, com um trabalho de formiguinha para explicarmos a fé cristã, que não cria máscaras”, alerta.

“A chegada de 25 de dezembro, quanto todos comemoram o nascimento de Cristo, é preciso ressaltar que Jesus é o motivo da nossa festa, é o centro da nossa alegria. Que possamos estar atentos para que nenhum outro fato tire a importância de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar e dar vida em abundância. Para alguns, o natal simboliza muitas coisas, como comida, bebida, festas. Mas, o verdadeiro sentido natal para o Cristão, é que Jesus veio”, declara o apóstolo Marcelo Spadarotto, líder da Igreja Vinho Novo, em São Francisco, que conta com cinco congregações no Estado do Rio de Janeiro.