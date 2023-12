Abrasel Leste Fluminense: preço da alimentação nos bares e restaurantes subiu menos - Divulgação/Ascom

16/12/2023

Niterói – A Abrasel Leste Fluminense RJ divulgou que o preço da alimentação nos bares e restaurantes subiu menos do que o comparativo da alimentação dentro de casa. Os dados foram analisados com base no IBGE e revelam que o IPCA teve um aumento de 0,32% em novembro, em comparação com a alta de 0,75% na alimentação em domicílio.

Ainda de acordo com o IBGE o aumento dos insumos em novembro já entrou no radar dos empreendedores. A pesquisa da Abrasel revela que 59% deles esperam aumento nos alimentos e bebidas até o fim de 2023, e 63% afirmam que terão que aumentar os preços no cardápio se essa alta se concretizar.

"O setor de alimentação fora do lar sente o aumento da inflação e a alta no preço dos insumos cria um impacto na operação dos bares e restaurantes, que por sua vez seguram ao máximo não fazer um repasse aos seus clientes e consumidores, mantendo o preço de seus cardápios em busca do equilíbrio financeiro", contou Sandro Pietrobelli, presidente Abrasel Leste Fluminense RJ.

Pietrobelli ainda lembrou que a reforma tributária também impacta o segmento. "O setor demanda uma alíquota diferenciada, pois como visto, além da alta carga tributária, temos que fazer manobras para manter as portas abertas, gerando empregos e qualidade no atendimento e oferta de uma boa refeição", finalizou.