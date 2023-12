Podas de árvores na cidade: minimização de impactos climáticos - Lucas Benevides/Ascom

Publicado 15/12/2023 11:51

Niterói- A Prefeitura e a Enel criaram um gabinete de crise para tratar sobre os conflitos da arborização urbana com a rede elétrica. O gabinete foi formado após a Prefeitura de Niterói ter entrado com ação judicial contra a Enel, tendo em vista o corte do fornecimento de luz em diversos pontos da cidade, por diversos dias, causado pelas últimas chuvas. As equipes da Seconser e da Enel vêm atuando de forma contínua. A iniciativa está sendo acompanhada de perto pela secretária Dayse Monassa e também pelo secretário da Administração Regional Oceânica, Binho Guimarães, e o biólogo da Seconser, Alexandre Moraes.

O trabalho conjunto consiste na execução de podas preventivas, e vai minimizar os impactos de fenômenos climáticos – tanto para as árvores, quanto para o fornecimento de energia elétrica. A ação teve início esta semana em Camboinhas e também será feita em outros bairros. As podas de prevenção e harmonização das árvores são realizadas diariamente pela Seconser, que conta com mais de cinco equipes nas ruas.

Segundo informações da Secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, haverá uma reunião para avaliar quais serão os próximos bairros a receber a ação conjunta. "Estamos trabalhando na busca de soluções práticas e técnicas para que possamos enfrentar os conflitos de forma preventiva. A Seconser é responsável pela poda das árvores localizadas nas ruas da cidade, mas quando a árvore está ameaçando o fornecimento de energia elétrica, seja em contato com a fiação ou com os transformadores da Enel, a responsabilidade da execução da poda é da concessionária. Este trabalho em conjunto é algo que buscamos há muito tempo e é fundamental com a nova realidade climática que estamos enfrentando", explicou.

“Esse trabalho se mostra fundamental a partir do momento em que as árvores, em conflito com a rede, afetam a regularidade do fornecimento de energia elétrica. Ainda que seja uma concessão federal, estamos buscando dialogar com a concessionária para diminuir os transtornos causados à população que, em situações recentes, chegou a ficar cinco dias sem luz em determinados bairros. Vamos seguir cooperando de maneira complementar, demonstrando à Enel a urgência dessa frente de trabalho chegar em outros locais”, reforçou o secretário da Região Oceânica, Binho Guimarães.

O subsecretário e biólogo Alexandre Moraes, contou que este é um trabalho constante, por conta da guilda arbórea da cidade, que é muito antiga. "São árvores antigas e que não são adequadas ao meio urbano. Há dez anos, nós temos feito o trabalho não só de manter as árvores saudáveis e harmonizadas, mas também de realizar plantios de espécies adequadas nas ruas da cidade, como Ipês, Pau Ferros e Sibipirunas. Este é um planejamento para que a árvore e o crescimento da cidade possam conviver sem danos", disse Alexandre.

O serviço de poda pode ser solicitado através da plataforma Colab.re ou pelas redes sociais oficiais da Prefeitura. Em um ano, foram realizadas mais de 7,3 mil podas na cidade, com uma média de 10 por dia. Icaraí, Centro, Fonseca, Piratininga e Itaipu foram os bairros com mais ações de manutenção.