Prefeito visita obras no Viradouro: inclusão na comunidade - Luciana Carneiro/Ascom

Prefeito visita obras no Viradouro: inclusão na comunidadeLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 15/12/2023 11:15

Niterói - O prefeito Axel Grael, visitou na última quinta-feira (14) as obras da Plataforma Digital Urbana do Viradouro. A estrutura do edifício está pronta e os trabalhos na fase de acabamento. O novo equipamento deve ser aberto até março de 2024, junto com um complexo esportivo formado por uma quadra coberta e um campo de futebol que está em construção.

A infraestrutura que está sendo implantada nas comunidades do Viradouro e Morro da União, no bairro Santa Rosa, somam investimentos de R$ 40 milhões e geram 200 empregos diretos. Estão sendo construídos três novos espaços de convivência com equipamentos de lazer. O campo dos Padres, como é tradicionalmente conhecido, recebe revitalização completa, com instalação de gramado sintético. Na mesma área, estão sendo construídas uma quadra poliesportiva e uma praça.

A Plataforma Digital Urbana do Viradouro será um ambiente de divulgação científica, popularização da ciência, universalização do acesso às novas tecnologias e inovação. No local, serão oferecidos cursos livres e profissionalizantes na área tecnológica, além de atividades com jogos, simuladores virtuais e galerias com informações diversas. A principal metodologia utilizada nas atividades é a gamificação (Desafio Conectado), propondo um aprendizado mais significativo e envolvente. Os cursos serão focados na qualificação para o mercado de trabalho e para a formação global, ampliando a dimensão educacional, lúdica, criativa e tecnológica da população.

O prefeito Axel Grael destacou que este será um grande equipamento no Viradouro, junto com um campo de futebol e uma quadra coberta. “Vamos oferecer várias oportunidades para o pessoal que mora aqui, que vai ter vários cursos na área de tecnologia, tecnologia da informação, computação, programação e várias linguagens diferentes de informática. Aqui também teremos atividades esportivas. Estamos na fase de instalação dos equipamentos. Nosso objetivo é que a gente esteja com essa plataforma digital já funcionando até março e atendendo à população. Estou muito animado, gostei muito do que vi. Será mais um belo equipamento social, educacional para Niterói", reforçou Axel Grael.