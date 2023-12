Paulo Bagueira: vice-prefeito de Niterói é o mais novo filiado do União Brasil - Divulgação/Ascom

Publicado 14/12/2023 11:51

Niterói – Com a benção do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar, o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, assinou sua filiação ao partido União Brasil. O ato ocorreu na noite da última quarta-feira (13), no auditório da Associação Comercial de Niterói. O evento, lotado, contou ainda com a participação dos deputados estaduais Márcio Canella e Vitor Junior.

“Vamos seguir reforçando parcerias em todas as regiões do Estado, com muitas novidades para 2024”, declarou Bacellar.

Já Bagueira, adiantou que mais políticos da região poderão surpreender-se filiando ao partido. “Teremos muito trabalho e vamos nos empenhar para o crescimento do União Brasil em Niterói”, disse o vice-prefeito.

O grupo recém-chegado ao partido também conta com a presença do presidente da Câmara Municipal de Niterói, Milton Carlos. Cal, como é conhecido na cidade de Arariboia, também assinou sua filiação.