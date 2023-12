Chico Bateria: gênio com mais de 60 anos de carreira lança livro no Solar do Jambeiro - Adalberto Carvalho Pinto/Divulgação

Chico Bateria: gênio com mais de 60 anos de carreira lança livro no Solar do JambeiroAdalberto Carvalho Pinto/Divulgação

Publicado 13/12/2023 15:21 | Atualizado 13/12/2023 17:42

Niterói – Um dos percussionistas mais respeitados da música brasileira e reverenciado ao redor do mundo, Chico Batera, aos 80 anos, ainda está disposto a se reinventar. Na próxima terça-feira (19), às 19 horas, ele lança seu primeiro livro, rememorando os mais de 60 anos de carreira. O evento será no Solar do Jambeiro, em Niterói, cidade onde mora há mais de três décadas. Uma dessas pessoas próximas, que aconselharam o escritor, é o jornalista e escritor Hugo Sukman – que vai marcar presença conduzindo a roda de conversa que marcará o lançamento oficial.

“A vontade de batucar surgiu bem cedo, na infância. Agora, no outono da vida, essa vontade continua, mas junto com o tamborim, batuquei memórias no teclado do computador. Saiu esse livro”, disse o músico. “As pessoas acham que baterista não sabe escrever, mas eu fui alfabetizado com quatro anos!”.

A obra “Chico Batera: Memórias de um músico brasileiro” – lançamento da editora Niterói Livros, selo da Prefeitura de Niterói, que acaba de completar 30 anos de existência – permeia passagens destacadas da carreira de Chico. Parceiro musical de grandes nomes da Bossa Nova como Tom Jobim, Elis Regina e Sérgio Mendes, o baterista também tocou nos Estados Unidos com Frank Sinatra e Ella Fitzgerald – mas foi com Chico que dividiu a maior parte de suas turnês. Inclusive, é do amigo Chico Buarque o texto de contracapa do livro.

“Brinquei com o Chico que escrevi um capítulo inteiro sobre nossas histórias tendo cuidado para não falar demais, e em uma contracapa ele já me entregou”, conta Batera, que garante não ter se preocupado com possíveis polêmicas ao escrever o livro. “Pessoas próximas, que fizeram a revisão, estavam preocupadas por eu citar um ou outro nome de forma negativa, mas seria impossível, em 60 anos de carreira, eu gostar de todo mundo que cruzou o meu caminho. Combinei de poupar quem já morreu, porque esses não poderiam se defender”, disse ele.

SERVIÇO:

Evento: Lançamento do livro “Chico Batera: Memórias de um músico brasileiro”

Data: Terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023

Horário: 19h

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - Ingá, Niterói – RJ

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre