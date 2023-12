Webinário: apresentando o novo observatório de indicadores? - Divulgação/Ascom

Publicado 13/12/2023 14:49

Niterói – A cidade tem um novo Observatório de Indicadores, reformulado e pensado para a população. O novo ObservaNit – que é coordenado pela Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) – foi lançado durante um webinário.

A mesa teve a participação da diretora colegiada da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação (RBMA), Márcia Joppert; do presidente do Conselho de Transparência e Controle Social do município de Niterói, Gregório Jório Santana; e da superintendente adjunta do Instituto de Planejamento de Fortaleza, Larissa Menescal.

Os interessados em assistir ao webinário de lançamento podem acessar a transmissão pelo canal do YouTube da Escola de Governo e Gestão (EGG), disponível no link: https://www.youtube.com/live/htektVRvhuk?si=swSSO0_LNyWKWr2L

Totalmente reestruturado, o observatório agora tem uma ênfase ainda maior em monitoramento, avaliação e gestão da informação e está disponível para acesso no link: https://observanit.niteroi.rj.gov.br/

O PAPEL DO OBSERVATÓRIO

O observatório desempenha um papel importante na administração municipal visando uma maior gestão das informações e oferecendo indicadores para subsidiar o planejamento e avaliação de políticas públicas. Ele também funciona como um instrumento do Sistema de Avaliação e Gestão da Informação de Niterói (Simagi).

Além de promover a transparência e monitorar o cumprimento de planos estratégicos, o ObservaNit está alinhado com a Agenda 2030 por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas e refletidos no Programa Cidades Sustentáveis. Ambas as agendas possuem indicadores e metas assumidos pelo município, e tem como foco a promoção de uma cidade desenvolvida no âmbito social, econômico e ambiental.

“Essa nova versão do Observatório de Indicadores de Niterói é fruto de um grande esforço de equipe ao longo dos últimos anos. É o fortalecimento da cultura de planejamento, monitoramento e de avaliação de Niterói. Este mecanismo é importante para saber se estamos atendendo à sociedade de forma eficiente O caminho é avaliar e monitorar os indicadores e olhar para os resultados das políticas públicas. Este novo ObservaNit é uma reformulação do que foi criado em 2019, mas agora com uma interface de cruzamento de dados para que o usuário consiga fazer as suas pesquisas. Estamos orgulhosos por mais esse avanço”, enfatiza Ellen Benedetti, secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.

Foi realizado um debate sobre a importância de monitoramento e avaliação de políticas públicas transparentes no processo de promoção do desenvolvimento sustentável municipal.

O subsecretário de Avaliação e Gestão da Informação de Niterói, Wesley Matheus, que mediou o debate, falou sobre a importância dessa iniciativa para a cidade.

“A implementação de uma agenda de desenvolvimento sustentável eficiente, efetiva e eficaz se dá a partir do monitoramento e da avaliação das políticas públicas desempenhadas pelo município de forma transparente e com ampla participação da população niteroiense. O ObservaNit pode ser encarado como um instrumento que vai garantir essa transparência, monitoramento e avaliação e desenvolvimento sustentável na gestão do município de Niterói”, ressaltou Wesley Matheus.