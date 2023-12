Prefeito Axel Grael e equipe., na entrega da obra: Caminho Niemeyer agora é ligado ao Centro e tem um boulevard - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Prefeito Axel Grael e equipe., na entrega da obra: Caminho Niemeyer agora é ligado ao Centro e tem um boulevardBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 13/12/2023 07:46

Niterói – A cidade deu mais um passo importante para a revitalização do Centro. Foram inauguradas, na última terça-feira (12), as obras de integração do Caminho Niemeyer com o Centro. O Município entregou o prolongamento das ruas Marquês de Caxias, Saldanha Marinho e Doutor Fróes da Cruz até o Caminho Niemeyer.

Uma área total de 65 mil metros quadrados onde havia um supermercado e um estacionamento foi reurbanizada e requalificada. A iniciativa privada vai ocupar os oito quarteirões com os empreendimentos imobiliários. A expectativa é de que sejam licenciadas três mil unidades habitacionais.

Também foi entregue a Alameda Oscar Niemeyer, um boulevard apenas para pedestres. A alameda é transversal às três ruas que foram prolongadas e corta ao meio o espaço onde estão os oito quarteirões. Com projeto paisagístico do escritório Burle Marx, o boulevard tem 10 mil metros quadrados e 220 árvores.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que as obras fazem parte de um grande esforço para a revitalização do Centro.“Uma das premissas principais para a revitalização era trazer mais moradores para o Centro da cidade. O Centro, ao longo do tempo, deixou de ser a área mais populosa de Niterói. Com a urbanização de todo este espaço, gradativamente a gente vai fazer com que esta região se transforme no novo Centro de Niterói, que vai induzir uma série de investimentos para a recuperação de todo este espaço. Como parte desse conjunto de medidas de revitalização do Centro, a Prefeitura vem fazendo um grande investimento. Na Avenida Visconde do Rio Branco, existe a implantação de uma nova urbanização. Já inauguramos a primeira parte do Parque Esportivo de Niterói, onde haverá uma arena poliesportiva. A Prefeitura também está recuperando a pista de atletismo da UFF, que terá padrão internacional e um grande evento na sua inauguração”, afirmou Axel Grael.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, ressaltou que a integração do Caminho Niemeyer com o Centro era um desafio que se tornou realidade.“Tínhamos aqui uma área degradada que servia como estoque de automóveis. A partir de agora a gente está começando uma nova etapa nessa área. Uma etapa de resgate deste espaço importantíssimo do Centro novamente para a cidade. No futuro, vamos ter aqui moradias, comércio, restaurantes, e toda uma vitalidade que essa área nunca conheceu. Era necessário dar uma volta muito grande para sair do Centro e chegar no Caminho Niemeyer. A partir de agora, isso será possível atravessando duas quadras. A cidade também ganha a alameda para pedestres Oscar Nieyemer, um espaço público marcante. Tudo isso mostra o compromisso do prefeito com o desenvolvimento urbano sustentável”, afirmou o secretário de Urbanismo.