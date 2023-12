Capacitação do Codir e da Neltur: unidas para atualizar funcionários e estagiários - Divulgação/Ascom

Publicado 13/12/2023 15:35

Niterói – A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), através do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Caminho Niemeyer, no Centro, começou um trabalho de capacitação destinado aos funcionários e estagiários de turismo – com a pauta sobre “A forma de abordagem e tratamento do público LGBTQIA+".

A ação foi desenvolvida, na última terça-feira (12), por Felipe Carvalho, Coordenador do Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento a Integridade Religiosa (Codir). Segundo André Bento, Presidente da Neltur, esta capacitação é de fundamental importância pois o Turismo é sempre inclusivo na diversidade de turistas e visitantes de todo o país e do mundo. “Com nossas equipes cada vez mais preparadas no atendimento ao público em geral, só qualifica a atuação da Neltur”, destacou.

Felipe Carvalho ressaltou a importância de detalhes – como a necessidade de perguntar o nome pela qual a pessoa atende, destacando o fato de nunca indagar seu ”nome verdadeiro” -- além de ter cuidados como não direcionar olhares julgadores, nem gestos de insinuações (cutucões ou algo parecido). "Esses cuidados devem ser observados e praticados mediante presença de quaisquer pessoas que, jamais deverão ser julgadas por sua aparência", destacou Felipe.

A iniciativa marca a primeira ação de parceria entre a Codir e a Neltur, duas instituições cujos trabalhos incluem a excelência no atendimento ao público em geral – já que os CATs recebem turistas e visitantes do Brasil e do mundo. A Coordenadoria trabalha as questões inerentes ao público LGBTQIA+ especificamente.