Obra de contenção de encostas no Cafubá: entregue pela Emusa - Leonardo Simplício/Ascom

Publicado 13/12/2023 17:51 | Atualizado 13/12/2023 17:51

Niterói - A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) concluiu mais uma obra de contenção de encostas, desta vez, na Rua José Luis Erthal, na comunidade do Caniçal, bairro do Cafubá, Região Oceânica de Niterói. As obras no Cafubá fazem parte de um conjunto de contenções emergenciais que acontecem em outras 10 localidades de Niterói, com o objetivo de impossibilitar deslizamentos causados pela chuva.

Com o investimento de R$ 7 milhões, o local recebeu sete cortinas atirantadas, abrangendo área de 494 metros quadrados, solo grampeado com revestimentos em geomanta e concreto projetado, e mureta estaqueada. Também foi realizada a revitalização dos acessos, a instalação de guarda-corpo e a implementação de novas canaletas de drenagem.

Somente em 2023 foram investidos mais de R$ 236 milhões por meio do Plano Niterói 450 anos, em obras de contenção de encostas que contribuem diretamente com a vida de moradores das comunidades do Morro do Céu, Morro Boa Vista, Caixa D’Água, Santa Rosa, Grota do Surucucu, Cantagalo, Largo da Batalha, Ilha da Conceição, Caramujo, Maceió e Fonseca, dentre outras.