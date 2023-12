Novo IACS, da UFF: inaugurado com investimentos em parceria com a Prefeitura - Lucas Benevides/Ascom

Novo IACS, da UFF: inaugurado com investimentos em parceria com a PrefeituraLucas Benevides/Ascom

Publicado 14/12/2023 16:39 | Atualizado 14/12/2023 16:39

Niterói – Concluída com investimentos do município, a nova sede do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense (UFF) foi inaugurada nesta quinta-feira (12), no Campus do Gragoatá.



O Prefeito de Niterói, Axel Grael, e o reitor da UFF, Antônio Claudio da Nóbrega, participaram da cerimônia, com a apresentação da placa que marca a obra. Eles percorreram as novas instalações do IACS, como a sala de cinema e os estúdios de áudio e de TV. O evento no novo IACS reuniu alunos, professores e autoridades, como a deputada estadual Verônica Lima (PT) e os secretários municipais Bira Marques, de Educação, e Júlia Pacheco, das Culturas.



A retomada da construção era desejada pela comunidade acadêmica e custou R$ 28,9 milhões ao município – que mantém um amplo programa de cooperação com a UFF em diferentes setores. O complexo possui um total de 115 salas interligadas, em 11 blocos, com espaços para aulas e laboratórios. Também há um anfiteatro, pátios e áreas de convivência e uma galeria para exposições artísticas e culturais.

A nova estrutura do IACS foi concebida para abrigar os cursos de graduação em Arquivologia, Artes, Biblioteconomia e Documentação, presencial e EaD; licenciatura e bacharelado em Cinema e Audiovisual, Comunicação Social/Publicidade, Estudos de Mídia, Jornalismo e Produção Cultural; e as pós-graduações stricto sensu em Ciência da Informação, Cinema e Audiovisual, Comunicação, Cultura e Territorialidades, Mídia e Cotidiano e Estudos Contemporâneos das Artes.

PARCERIA SÓLIDA



Axel Grael destacou que o projeto é resultado de um grande esforço coletivo.“Eu sou engenheiro. E, como prefeito, a gente é muito demandado pelas obras, por fazer obras. Mas, mais importante que as obras, é a história por trás das obras. A história daquele projeto, a história de dedicação para que todas as etapas acontecessem. Por trás de uma obra sempre tem muita gente que dedicou trabalho, inspiração, capacidade de formular ideias. A gente vê aqui quanto esforço houve para que a Prefeitura se unisse à universidade na conclusão de um sonho de gerações de professores e alunos”, afirmou Axel Grael.

O Prefeito ressaltou a cooperação entre a Prefeitura e a UFF em outras frentes. Durante a inauguração, o Axel e o reitor firmaram mais duas parcerias: de ações na Área de Proteção Ambiental Municipal do Morro Gragoatá (APA do Gragoatá) e na execução do projeto “Quem sabe de mim sou eu”, de atividades extracurriculares para a inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade social.



Para Axel Grael, ter a sede da UFF “é um orgulho para Niterói”. A lista de parcerias inclui, entre outras iniciativas, as obras do Cinema Icaraí e o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PPDA) para a promoção de soluções aos desafios do município. “A relação da Prefeitura com a UFF é de simbiose, em que os dois se beneficiam. Não é favor colocar recursos do município na universidade. Quantas vezes também essa universidade prestou colaboração com a Prefeitura. Somos instituições públicas, e o nosso patrão é o mesmo, o povo brasileiro”, disse.

O reitor Antonio Claudio afirmou que a cooperação foi importante nos últimos anos, momento em que a universidade viveu o que ele chama de ‘terrorismo orçamentário’, com corte de metade das verbas federais. “Essa entrega tem a ver com a demonstração de que é possível fazer cooperações produtivas em que o interesse é a população”, declarou o reitor. “Não basta o recurso. Ele é necessário, mas não é suficiente. O que tem sido importante com a Prefeitura é a compreensão do papel da universidade para o município”. O reitor classifica a inauguração do IACS como um marco do “processo de retomada do país”, por meio não só da ciência e da tecnologia, mas também “da cultura, da cooperação, da humanidade e da solidariedade”.



A diretora do IACS, Flávia Clemente de Souza, lembrou que o instituto foi fundado em 1968, junto com o Cine Arte UFF, pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, que criou o curso de Cinema. “Começou como um instituto pequeno e, ao longo dos anos, a gente cresceu muito”, contou a diretora. “Hoje nosso instituto tem dez cursos de graduação, somos um dos maiores da universidade. Nós temos mais de 3,7 mil alunos só de graduação, fora pós-graduação. E temos seis pós-graduações stricto sensu, sendo que uma delas teve recentemente nota máxima da Capes”.