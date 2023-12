Reformas no HEAL: inauguração do auditório na próxima segunda-feira - Eduardo Arruda/Ascom

Reformas no HEAL: inauguração do auditório na próxima segunda-feiraEduardo Arruda/Ascom

Publicado 14/12/2023 12:24

Niterói – O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) fecha o ano com a entrega da reforma e modernização do auditório. O espaço integra o conjunto de obras de melhorias realizadas na unidade em 2023. A antiga capela do hospital, que tem 79 anos de fundação, dará lugar a um auditório com sistema moderno de acústica, áudio e imagem, com capacidade para 50 pessoas – e o local sediará eventos de treinamento continuado e atualização científica promovidos pelo HEAL. A inauguração será na próxima segunda-feira (18) e nela haverá solenidade de diplomação do primeiro médico residente de ortopedia e traumatologia formado pelo hospital.



“Estamos duplamente felizes. Primeiro pela oportunidade de ver mais um colega capacitado finalizando seu treinamento e agregando valor ao sistema de saúde do Brasil; e segundo por entregar à comunidade hospitalar um local moderno e confortável para a realização do aperfeiçoamento constante da assistência”, pontuou o diretor geral do hospital, também ortopedista, Marcus Vinícius Dias.



O médico Jean Carvalhido Antonio Valladão Pereira, 36 anos, ingressou em 2021 no programa de residência credenciado pelo Ministério da Educação. Após três anos, ele entrará para a história do hospital como o primeiro especialista na área a ser formado na unidade. Morador de Niterói, Jean explica que escolheu o HEAL para a sua residência médica pelo fato de ser o centro de referência em traumatologia e ortopedia da região. “Essa formação será a base e vai guiar toda a minha trajetória profissional futura”, afirmou.



Nova emergência e maternidade



As melhorias implementadas no HEAL, após a transferência da gestão para a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ocorrida em fevereiro de 2023, se refletem na satisfação da população com os serviços prestados. De acordo com dados da Ouvidoria da unidade, de janeiro a novembro foram registrados 2.899 elogios ao atendimento, contra 397 reclamações. O HEAL é referência no atendimento de alta complexidade para a população de sete municípios da Região Metropolitana 2.



Este ano, o Governo do Estado investiu, por meio da Fundação Saúde, R$ 6 milhões na requalificação do hospital, incluindo a nova emergência clínica e ortopédica, inaugurada em junho. O setor conta com salas de classificação de risco, de medicação e imobilização. Uma recepção geral foi construída, integrando as entradas da urgência adulto e obstétrica. A unidade ganhou também uma nova fachada e uma área externa com parquinho para crianças. Em junho também entrou em funcionamento um novo e mais moderno tomógrafo, que agilizou a realização de exames de imagem de emergência. Até novembro, foram realizadas 13.680 tomografias computadorizadas.



Em outubro foram finalizadas as obras de reforma e modernização da nova maternidade, especializada em partos de alto risco. O setor conta ao todo com conta com 36 leitos, distribuídos por 12 enfermarias, que também ganharam banheiros (antes eram coletivos e localizados no corredor), novas camas, berços e poltronas.



O consultório de atendimento neonatal e a sala de exame obstétrico, clínico e de ultrassom também foram reformados e receberam novos aparelhos de ultrassom obstétrico e de exame para recém-nascidos. A maternidade ganhou ainda uma sala de apoio à amamentação, para dar mais conforto e segurança às puérperas neste momento especial de conexão entre mães e filhos.

As obras dotaram a maternidade de ambiência humanizada, iniciativa que integra o Projeto Ninho, modelo de atendimento que visa proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para as mães e bebês, além de oferecer informações e orientações importantes para o cuidado com o bebê. Cada enfermaria da maternidade tem o nome de um pássaro.