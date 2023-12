Ação no Hospital Carlos Tortelly: redução de infecções hospitalares - Divulgação/Ascom

Ação no Hospital Carlos Tortelly: redução de infecções hospitalaresDivulgação/Ascom

Publicado 15/12/2023 11:26

Niterói - O Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), no bairro de Fátima, foi um dos 188 hospitais do Brasil selecionados pelo Ministério da Saúde para fazer parte do projeto ‘Saúde em Nossas Mãos’ – que aconteceu no período de 2021 a 2023. O objetivo foi melhorar a segurança do paciente com a implantação de práticas de prevenção de infecções. Com o trabalho da equipe assistencial, a unidade concretizou a meta de redução de 30% das infecções hospitalares no serviço de terapia intensiva.

O projeto teve como critérios de seleção: hospital público ou filantrópico; ter no mínimo 100 leitos ativos; possuir no mínimo 10 leitos de UTI adulto ou pediátrico; ter uma equipe dedicada ao projeto para implantar as práticas seguras e prevenção de infeções em suas UTIs; e ter apoio institucional para se candidatar (responsável legal do hospital).

Para a realização do projeto, foram feitas inúmeras capacitações com a equipe responsável pelo hospital, que aplicava as experiências aos demais profissionais que atuam na unidade.

Segundo o diretor do HMCT, Ubiratan Moreira Ramos, após a troca de experiências nesses dois anos, as equipes estão comprometidas em manter e melhorar cada vez mais as ações. “Atingimos o objetivo do projeto e vamos continuar trabalhando para o desenvolvimento de medidas que assegurem um tratamento qualificado, e que garantam a segurança do paciente”, afirmou.

“O HMCT é uma importante unidade para o município e o resultado desse trabalho, realizado com empenho e dedicação da equipe, é primordial para a assistência aos pacientes que estão em terapia intensiva”, disse Anamaria Schneider, secretária municipal de Saúde.

O diretor de enfermagem Daniel Vinicio Dias Ferreira e a coordenadora de enfermagem da terapia intensiva Juliana dos Santos estiveram em Brasília para a cerimônia de encerramento do projeto. De acordo com Daniel Vinicio, o projeto foi fundamental para melhoria no processo de cuidado e segurança dos pacientes hospitalizados. “Nosso próximo objetivo é a implementação do método de cuidado nos demais setores assistenciais”, contou o diretor de enfermagem.

A ação foi elaborada de forma colaborativa pelos hospitais PROADI-SUS e pelas equipes técnicas da Coordenação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), Coordenação Geral de Atenção Hospitalar e de Urgência do Departamento de Atenção Hospitalar da Secretaria de Atenção à Saúde (CGHOSP/DAHU/SAS/MS), alinhado ao Plano Nacional de Saúde (PNS).