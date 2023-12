Capa do single 'Simulação': versão trap remix chega ás plataformas digitais - Lee Sesoko/Ascom

Publicado 15/12/2023 12:25

Niterói – Igor Sudano, mais conhecido como Sudano, é cantor, compositor, e reconhecido bodypiercer e influencer brasileiro. De Niterói, aos 30 anos já tem muita história de luta para contar e teve que correr atrás de seus sonhos e desejos desde cedo. Conseguiu encontrar quem ele é. Resolveu batalhar contra os padrões inseridos nas nossas mentes desde que nascemos.

Artista desde os dez anos de idade, Sudano está na carreira musical – como ele mesmo diz – “para abrir sua mente e libertar seus corpos”, desejo que cultivava há tempos. Suas músicas estão em todas as plataformas digitais e no canal de youtube (@eusudano). Ele faz parte do elenco do já tradicional selo de novos talentos Astronauta Discos, há 24 anos no mercado fonográfico, e que conta com a parceria em edição musical da Warner Chappell e distribuição digital da Nikita Music.

Depois dos singles Tudo Que Não Somos, Mostra Sua Raiva, Meu Caminho Não Acaba Aqui, Tudo Que Passou, Na Estrada e o single autoral Outro Lugar, o artista segue construindo seu catálogo e investindo na carreira. Chegou nesta sexta-feira (15) o último lançamento do artista em 2023 – a faixa ‘Simulação (Trap Remix)’, escrita pelo amigo e também influencer Pahby, só que embalada no ritmo do momento, o trap.

Servindo de referência para muitos adolescentes que o conhecem seja pelo seu trabalho como influencer LGBTQIAP+ ou bodypiercer, mas também pela sua música, Sudano sempre busca passar através da arte uma mensagem que tenha a ver com sua vida. Sobre a nova faixa, Sudano explica como a escolheu entre as composições de Pahby. “Pablo me ofereceu gravar algumas músicas dele, é meu amigo a mais de 15 anos e eu já sabia que ele é bom compositor. A melodia é claramente emo, e a letra é para refletir. Ele já passou por várias fases tensas na vida, escreveu a letra horas antes de ir para reabilitação. Me identifiquei, porque também já passei fases assim, e achei a música perfeita para entrar no meu projeto”, diz Sudano.

“Nesse clipe tento trazer a visão real da perda de controle, da fuga da realidade, do real significado de simular umas verdades. Para mim, uma pessoa trans, isso ainda vai muito além, pois a letra também me trouxe a reflexão de tudo que nós, trans, temos que simular a vida inteira para sermos aceitos e vistos como normais. Muitas vezes pessoas trans buscam essa fuga para não encarar sua verdade”, conclui o artista.

Simulação (Trap Remix) foi produzida originalmente por Fernando Lopes e Matheus Venâncio; mixada por Matheus Venâncio; e a manipulação de áudios para remix é do Bruno Chinna. Tem a capa assinada por Lee Sesoko.