Marcelo Freixo (Presidente da Embratur) e André Bento (Presidente da Neltur) - Eduardo Carvalho/Ascom Neltur

Publicado 16/12/2023 05:45

Niterói -- O Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, participou junto com o Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, do Ministro do Turismo, Celso Sabino, e do Presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, da inauguração do 1º Escritório Regional da Organização Mundial do Turismo das Américas e do Caribe, na ultima quinta-feira (14), no Centro do Rio de Janeiro.



A nova sede no Brasil resultou de negociações entre o Governo Federal e a OMT e impulsionará o setor em todo o continente americano. A entidade é ligada à Organização das Nações Unidas (ONU). Este é o segundo Escritório Regional da OMT no mundo, o primeiro fica na Arábia Saudita.



André Bento articulou várias agendas e iniciativas para o incremento do Turismo niteroiense. “ Foi uma oportunidade de conversar com o Ministro, com o Secretário Geral da OMT e com o presidente da Embratur , no sentido de avançar com projetos para consolidar Niterói.