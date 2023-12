Nova sede da Seplag: inauguração com a presença do Prefeito Axel Grael - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 16/12/2023 06:44

Niterói - Foi inaugurada na última sexta-feira (15), a nova sede da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag). As novas instalações ficam na Rua São Pedro, no centro da cidade.

O prefeito Axel Grael esteve na inauguração.“É incrível pensar que, antes da gestão do Rodrigo Neves (ex-prefeito e atual secretário Executivo), antes de 2013, não existia a Seplag. É uma secretaria que faz parte do esforço de estruturação da administração pública e de fazer com que a gente tenha equipes profissionais. Ao longo desta década, temos conquistado vários prêmios de gestão, de sustentabilidade e na área de cidade inteligente. São vários reconhecimentos importantes que a Prefeitura de Niterói vem conquistando. Isso é um reflexo dessa modernização da gestão. A gente vem ao longo do tempo criando formas de gerir a administração pública que levaram a Prefeitura a um outro patamar. As pessoas hoje reconhecem que a Prefeitura está muito mais próxima da população”, afirmou Axel Grael.

A secretária municipal de Planejamento, Organização e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, ressaltou que estar na nova sede era um momento muito esperado.

“Existia a necessidade de um prédio próprio da Seplag. Agora, temos um espaço próprio e adequado para os nossos servidores. É uma Secretaria que atende a toda a Prefeitura. Trabalhamos para que tudo aconteça. Ter um espaço adequado para os nossos servidores é fundamental para que este trabalho resulte em mais entregas e conquistas para a cidade. Pensamos em um espaço agradável e leve para os servidores e que, ao mesmo tempo, trouxesse um espírito de engajamento. Foi muito bom ver a união de várias áreas da Prefeitura para viabilizar este espaço. Isso se reflete no nosso compromisso diário com Niterói”, concluiu Ellen Benedetti.