Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade: recebendo novos arquitetos e funcionáriosDivulgação/Ascom

Publicado 16/12/2023 07:31 | Atualizado 16/12/2023 07:31

Niterói - A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU) de Niterói recepcionou na última sexta-feira (15) os novos arquitetos, fiscais de obras e agentes administrativos aprovados em concurso realizado em julho. Eles foram empossados nos cargos pelo prefeito Axel Grael, em cerimônia realizada no auditório do Caminho Niemeyer, na data em que se comemora o Dia do Arquiteto.

Tomaram posse nove arquitetos: Laura Nogueira Patallo Fernandes; Gabriela Carvalho Nascimento; Rochelle Hermenegilda Nunes; Joaquim Coimbra Martins da Silva; Luiz Felippe de Souza Gutierrez; Igor Antônio Gonçalves Ferreira; Carlos Vinicius Garcia Silva; Marina Belo Marcelino; e Carlos Augusto Scisinio Dias. Os agentes administrativos Antonione Camelo de Araújo e Luiz Alberto do Carmo, e os fiscais de obra Bernardo Valentim, Lucas Santos, Luís Fernando Marcelino e Carolina Ribeiro, também foram empossados.

"Esse momento de entrada numa carreira é muito especial para quem escolheu esse caminho. São profissionais que estão chegando para colaborar com o desenvolvimento de uma cidade vibrante, que vive talvez o seu mais importante momento de transformação urbana. Acho que a cidade nunca passou por um momento de tantas obras, tantos planos, como o plano urbanístico que está em discussão na Câmara de Vereadores, que estabelece um novo parâmetro para o desenvolvimento da cidade. Essa cidade que fez a opção pela sustentabilidade, pela resiliência, é uma cidade que busca modernizar os seus conceitos, por exemplo, na mobilidade. E a grande transformação também que o centro da cidade está vivendo. São transformações que, a partir de agora, faremos juntos", disse o prefeito Axel Grael aos novos empossados na SMU.

O secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier, ressaltou que este é o primeiro concurso para arquiteto e urbanistas realizado pela pasta e destacou que a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento institucional da SMU.

"Temos entregas a todos os instantes aqui em Niterói. Entregamos essa semana a Alameda Oscar Niemeyer, que deu fim ao vazio urbano no centro da cidade, uma das áreas com mais infraestrutura da cidade, com mais oportunidades, que estava vazia e agora está cumprindo sua função social. Encerramos 1.400 vagas de estacionamento para produzir maior mobilidade e promover moradia. A Secretaria de Urbanismo abre por ano 15 mil processos administrativos. Então, é uma demanda muito forte, uma demanda muito intensa que a gente terá agora o reforço desses profissionais", disse Barandier.