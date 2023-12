Decoração de Natal: cidade inteira iluminada - Lucas Benevides/Ascom

Niterói - Faltando poucos dias do Natal, a cidade está iluminada e com decoração especial em vários pontos. O Natal 450 anos segue com diversas atrações culturais. De Norte a Sul, o município está preparado para receber a população e os turistas que vão aos locais para passear, tirar fotos e curtir a programação eclética. Neste sábado (16), será a vez do cantor Edu Lobo se apresentar no Campo de São Bento. As atrações começam às 18h.



Durante esse período de natal, o Campo de São Bento terá alteração no seu horário de funcionamento e ficará aberto das 7h às 22h. Todos os dias, é possível curtir, a partir das 17h, uma exposição que mostra as roupas do Papai Noel ao longo dos tempos, no Centro Cultural Paschoal Magno. O Bom Velhinho também está no local para receber cartinhas, abraços e a tradicional foto de família.



O Trenzinho, no Campo de São Bento, tem funcionamento diário, das 16h às 22h. O passeio é agendado em um dos três totens espalhados pelo Campo, na entrada da rua Gavião Peixoto, no portão da Avenida Roberto Silveira e um próximo à estação do trenzinho. O agendamento é realizado pelo QR Code que fica nesses totens, onde a pessoa faz seu cadastro e seleciona o horário de sua preferência. O passeio não é realizado em casos de chuva.



O Horto do Fonseca também tem decoração especial e Papai Noel todos os dias, das 17h às 22h. A cidade ainda conta com decoração na Praça Flavio Palmier, no Barreto, na Praça do Trevo, em Maria Paula, Mirante da Vila Ipiranga, Engenhoca, no Bumba, Praça Doutor Vitorino (Ponta da Areia), Praça do Rádio Amador (São Francisco), Largo do Marrão (Santa Rosa), Rótula do Engenho do Mato e Praça do Toboágua (Piratininga). A frente da sede da prefeitura também recebeu uma ornamentação especial com flores e luzes.



Além das árvores, as principais vias da cidade vão receber enfeites e iluminação especial como a Alameda São Boaventura (Fonseca), Avenidas Marquês do Paraná (Centro), Roberto Silveira (Icaraí), Quintino Bocaiúva (São Francisco), Prefeito Sylvio Picanço (Charitas), entre outras.



PROGRAMAÇÃO:



Campo de São Bento

Palco Principal

16/12 - Sábado

18h30 - Niterói Canta Rita Lee | Com Adriana Ninsk e Belliza Luar

20h: DJ Flávio Guanabara

20h30 - Edu Lobo convida Zé Renato



17/12 - Domingo



11h - Coro Aprendiz Musical

19h: Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro

20h: DJ Ale Luz



Palco Paulo Gustavo (apresentações durante a semana)



Terça-feira (19) - Os Genéricos convidam Daniel Santos e Mandalla Grupo Musical Show

Quarta-feira (20) - Guitarrista Maranhão - DVD Hybrid Eyes e Caos Acústico

Quinta-feira (21) - Resenha Chapinha e Show Nossa Voz - Show de Ju Rosario

Sexta-feira (22) - Swing com o melhor do MPB e POP e Show: Sim - Vinicius Rodrigues (Voz e Violão)



Horto do Fonseca



16/12 - Sábado

18h: DJ Almeida

19h - Coral Elas por Elas

20h30 - Auto de Natal Sem infância



17/12 - Domingo



A Partir das 18h: DJ Pinaud

19h - D’Boa Samba

20h30 - Batuquebato



Horto do Barreto



16/12 - Sábado

11h - Como nascem as bonecas?

12h30 – Ijexá – Um toque de esperança

14h - Banda Aerobarca

15h - Inácio Rios

17/12 - Domingo

10h - Boi estrela mamulengo

11h - Os Palhaçocas SHOW

13h - Mapa: histórias e caminhos

14h - Samba das Yabás



Horto de Itaipu



16/12 - Sábado

10h - Um Conto Afrocentrado de Natal

11h - Show do Palhaço Picuinha

12h30 - Os Três Porquinhos

17/12 - Domingo

10h - Sonho de Natal

11h - Bagunçalhadaria no Natal

12h30 - As Aventuras do Porco Porcaria



Caramujo



16/12 - Sábado

10h - Auto da estrela

11h - El Miraculoso SambaJazz

17/12 - Domingo

10h - As Aventuras de Vagaluz e seus Amigos

11h - Teacher Fernanda



Maria Paula



16/12 - Sábado

18h30 - Banda Trânsito Livre

19h30: DJ Yollo

20h - Samba bem humorado do Marquinhos Diniz

17/12 - Domingo

18h30 - Roda de Samba do Grupo Amanhecer

19h30: DJ Flavio Guanabara

20h - Samba da Baiana



Piratininga



16/12 - Sábado

19h - Jack 89

20h30 - Virtureal

17/12 - Domingo

19h - Luxuosa Decoração Opcional

20h30 - Donna Velha