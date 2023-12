Niterói: jovens preocupados com o clima tiveram carta entregue na COP28 - Reprodução/Internet

Niterói: jovens preocupados com o clima tiveram carta entregue na COP28Reprodução/Internet

Publicado 16/12/2023 08:12

Niterói - A cidade realizou uma pesquisa que resultou em um documento que foi levado para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai. A pesquisa foi realizada entre julho e setembro deste ano pelo aplicativo Colab.re e contou com a participação de mais de 500 jovens de diversas regiões da cidade. O objetivo era saber como a juventude se posiciona com relação à preservação do meio ambiente e aos efeitos das mudanças climáticas.

“E aí, jovem? Vamos conversar sobre mudanças climáticas e suas possíveis consequências? foi o tema da pesquisa que contou com a participação de mais de 500 jovens de Niterói e apontou que 92,96% dos jovens afirmam já ter vivido algum fenômeno climático extremo como inundações (36,72%), ondas de calor (24,07%) e deslizamento de terra (22,36%).

Os dados apontam ainda que 46,37% dos jovens pensam suas ações do dia a dia considerando questões ligadas ao meio ambiente. Quase 20% dos jovens pensam em economizar energia (19,82%) e reduzir resíduos e economia de água (19,45%). Outros 18,47% entendem que economizar água, optar por um transporte sustentável (17,79%) e plantar árvores (12,76%) vai ajudar o planeta. O perfil dos jovens que respondeu a pesquisa está na faixa dos 20 - 29 anos, sexo feminino (50,73%) que usa o celular como principal meio de acesso à internet (78,05%). A maioria diz ser morador de bairros como Icaraí, Santa Rosa, Itaipu, Fonseca, Centro, Ingá, Piratininga e Barreto.

A Secretaria Municipal do Clima foi criada há dois anos pensando nos eventos climáticos extremos. Niterói é a única cidade a ter uma pasta específica no país que cuida da política de prevenção, adaptação e mitigação de danos relacionados às mudanças climáticas na cidade e que trabalha de forma intersetorial envolvendo os diversos setores da sociedade na discussão e na proposição de soluções.

O secretário do Clima, Luciano Paez, explicou que os jovens serão as pessoas que sentirão por mais tempo os efeitos climáticos.“Entender as demandas da juventude da cidade é fundamental na construção da política pública. Criamos o Fórum das Juventudes, no início dos trabalhos da secretaria, para dar voz a esta faixa etária que irá sentir por mais tempo as consequências dos eventos extremos. Tanto a pesquisa, quanto a carta que realizamos em parceria com a Coordenadoria da Juventude de Niterói, são desdobramentos deste foco que estamos dando neste processo de uma sociedade cada vez mais resiliente frente à emergência climática”, disse Luciano.

A coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude, Luísa Assumpção, falou da importância da pesquisa na orientação de políticas públicas.“Fizemos uma pesquisa onde os jovens afirmaram compreender a emergência climática, utilizando as redes sociais como principal fonte de informação sobre o tema. Além disso, 82,6% demonstraram que as questões climáticas são uma das preocupações marcantes no cotidiano. As respostas também destacam a necessidade de mais oportunidades de formação e vagas para "empregos verdes", evidenciando o reconhecimento do protagonismo e a importância da participação na formulação de políticas públicas por parte das juventudes. Esta pesquisa foi crucial para compreender as demandas e anseios dos jovens da cidade, fornecendo insights valiosos para orientar futuras iniciativas e políticas voltadas para esse público”, avaliou a coordenadora.

A pesquisa foi realizada pela plataforma Colab que já conta com mais de 170 mil usuários cadastrados em Niterói. A plataforma é uma importante ferramenta para a definição de políticas públicas do município. “O constante chamado aos cidadãos para opinar, colaborar e fazer parte da tomada de decisões em Niterói é um caminho que estamos pavimentando há alguns anos com grande sucesso. Os jovens são a parcela da população reconhecidamente mais preocupada e engajada com o tema das mudanças climáticas e foi impressionante o nível de conhecimento demonstrado por essa turma que participou de forma muito qualificada da consulta pública”, disse o coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão de Niterói, Fernando Stern.

As respostas da consulta foram transformadas em uma Carta das Juventudes de Niterói sobre as emergências climáticas, um manifesto sobre os impactos da mudança climática e a importância de ações na luta pela justiça climática, apontando desafios e soluções propostos pelas juventudes de Niterói. A carta foi construída durante a 6ª Conferência Municipal de Juventude, que aconteceu no final de setembro.