Hospital carlos Tortelly: festa de Natal para crianças soropositivas - Divulgação/Ascom

Publicado 19/12/2023 16:18

Niterói - O Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT) realizou a tradicional confraternização de Natal para as crianças e adolescentes que recebem atendimento no Serviço de Atenção Especializada de HIV/Aids. A festa aconteceu no CIEP Anísio Teixeira, no Fonseca. O Hospital é referência no tratamento das crianças com vírus HIV positivo.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, explicou que ações como essa têm um resultado muito positivo. “Desenvolver esse tipo de confraternização proporciona acolhimento, aumentando o vínculo dos profissionais com as crianças e suas famílias, o que é fundamental para o resultado do trabalho assistencial”, explicou Anamaria Schneider.

Diversas atividades voltadas aos pequenos marcaram a festa. Pintura livre com tinta guache, gincanas e brincadeiras como bingo, cama elástica e dança da cadeira. O chefe do setor de rouparia do HMCT, Marcio Jose da Costa Garios, representando a figura do Papai Noel, distribuiu abraços e presentes para a felicidade da garotada.

De acordo com o diretor geral do HMCT, Ubiratan Moreira Ramos, a confraternização de Natal ocorre todos os anos e faz parte da ação de humanização da unidade. “A confraternização de Natal proporciona um momento de alegria e bem-estar dentro de uma unidade hospitalar. Isso é muito importante para os pacientes e seus familiares, além dos profissionais de saúde”, destacou o diretor.

A diarista Ana Cláudia Dorneles, avó de uma paciente de dois anos, participou pela segunda vez da confraternização e agradeceu à equipe do HMCT. “Eu adorei a festa e gostaria de agradecer a todos pelo tratamento que eu e minha neta recebemos durante o ano todo no hospital, sempre com muito carinho e com muito amor. Isso faz toda a diferença”, elogiou Ana Cláudia.

Segundo a coordenadora do Serviço de Atenção Especializada, Myllena Mattos, 85 crianças recebem acompanhamento ambulatorial no hospital e são atendidas por uma equipe formada por médico infecto-pediatra, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicóloga, fisioterapeuta e nutricionista.

Atendimento - Em Niterói, pessoas portadoras de HIV/Aids contam com ampla assistência e tratamento. O HMCT é a unidade referência para internação de adultos. O local possui enfermaria exclusiva com médico infectologista de plantão 24 horas e oferece atendimento ambulatorial para adultos, crianças e adolescentes.

Para atendimento ambulatorial de adultos, a população soropositiva conta com a Policlínica Regional Sérgio Arouca; Policlínica Regional do Barreto; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva; Policlínica Regional da Engenhoca; Policlínica Regional do Fonseca e Hospital Azevedo Lima (HEAL) realizam atendimento apenas do público adulto. Já a Policlínica Regional do Largo da Batalha, Regional de Itaipu e o Hospital Universitário Antônio Pedro atendem também crianças e adolescentes. Gestantes HIV positivo têm atendimento em qualquer um dos SAE existentes, caso haja existência de risco obstétrico causado por outros agravos à saúde das gestantes, elas poderão ser encaminhadas para a Policlínica de Especialidades da Saúde da Mulher Malu Sampaio.