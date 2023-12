Prefeito Axel Grael: participando de cerimônia na Cidade da Ordem Pública - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Niterói – A Guarda Municipal realizou, na última terça-feira (19), na Cidade da Ordem Pública – que fica no bairro Barreto – uma cerimônia de premiação e reconhecimento a agentes da corporação que se destacaram ao longo do ano de 2023. Foi a primeira ação deste tipo a ser realizada na cidade.

Em sua primeira edição, o prêmio “Guarda Cidadã de Valorização de Boas Práticas e de Reconhecimento dos Profissionais” foi concedido a 28 guardas municipais, que foram escolhidos e escolhidas pelos próprios e pelas próprias colegas de trabalho.

Roberta dos Santos Cardoso, 43 anos, há quase 10 anos na Guarda, foi premiada e falou sobre a satisfação de exercer uma função tão importante. “Adoro a minha profissão. Meu conselho para os novos guardas é ter empenho, dedicação, disciplina, profissionalismo e, acima de tudo, respeito pelas pessoas”, concluiu Roberta.

No evento, a Guarda Municipal também apresentou um exemplar das 25 bicicletas elétricas que foram adquiridas para o patrulhamento de ciclovias, além de novos equipamentos não letais.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, compareceu ao evento. “Sempre venho à Cidade da Ordem Pública com muito orgulho. Em 2013, a sede da Guarda Municipal era uma casa na Ponta D´Areia com uma estrutura muito precária. Sempre tivemos como prioridade valorizar esta corporação. Ao longo destes 10 anos, tivemos o surgimento da Cidade da Ordem Pública, do Plano de Cargos e Salários, além da chegada de equipamentos para a Guarda. Construímos uma das melhores Guardas Municipais do país. Estamos o tempo todo buscando o melhor para os servidores da Prefeitura de Niterói. A população de Niterói valoriza e sabe da importância da Guarda Municipal. Chegamos a um belo resultado de todas as avaliações sobre a correção da base salarial dos guardas municipais. É preciso sempre valorizar o papel da Guarda Municipal porque não é fácil. É um trabalho de mediação de conflitos. Aqui há todo um empenho na capacitação. O uniforme de vocês é uma das marcas da nossa cidade”, afirmou Grael.

O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique Azevedo de Moraes, fez uma saudação aos guardas municipais premiados. Ele afirmou que o processo de valorização dos servidores é fundamental.

“A corporação só progride se a gente tiver olhos especiais para os servidores. O que a gente tem visto na Guarda Municipal de Niterói é evolução e a excelência nos resultados. Esse prêmio que é concedido hoje é um marco da valorização dos servidores. O que tento fazer na Guarda Municipal é dar tranquilidade para os profissionais trabalharem. Vejo isso acontecer na gestão municipal sob o comando do prefeito Axel Grael. Tudo que a gente tem feito aqui passa pelo direcionamento do prefeito. É ter um plano consistente e contínuo de investimentos e valorização para que a Guarda continue progredindo”, disse o secretário.

O comandante da Guarda Municipal, inspetor Paulo Roberto Brito Junior, falou da importância do reconhecimento aos agentes que se destacaram em 2023. “Esse prêmio estava previsto no Plano Decenal da Guarda. Estamos premiando os destaques deste ano, que foram eleitos pelos companheiros e companheiras de serviço. O importante é valorizar o nosso servidor. Focamos mais nisso a cada ano que passa”, afirmou o comandante da Guarda Municipal.