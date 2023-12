HEAL: atividades natalinas e artísticas para levar alegria e qualidade de vida ao paciente - Eduardo Arruda/Ascom

Publicado 20/12/2023 07:37

Niterói –Uma onda de alegria tomou conta dos corredores, enfermarias e Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), na tarde da última terça-feira (19). Pacientes, acompanhantes e funcionários se encantaram com a performance dos artistas do Cortejo Conexão do Bem, que por duas horas percorreu as dependências da unidade levando o espírito natalino em forma de música.

O espetáculo integra o projeto Plateias Hospitalares, em que companhias artísticas levam apresentações de teatro, música, circo e dança a unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro. O elenco que se apresentou no cortejo é formado pelos artistas Felipe Haiut, Laura Araujo, Mag Pastori, Nina da Costa Reis e Pedro Nêgo.

Os artistas, vestidos com trajes típicos, entoaram canções de Natal tradicionais, além de paródias e músicas do repertório de Roberto Carlos, como Jesus Cristo e Além do Horizonte e ganharam sorrisos e aplausos por onde passaram.

A dona de casa Maria de Fátima de Oliveira Carmo, 60 anos, foi uma das pacientes mais animadas com a passagem do cortejo. “Gostei muito dos artistas e das músicas, a gente está aqui triste e de repente eles entram cantando. Não tem como não se alegrar e animar”, disse.

Para a coordenadora do Núcleo Gestor do hospital, Heryka Porcinia, as apresentações artísticas fazem tão bem aos pacientes que eles pedem que o grupo retorne. “É emocionante quando eles entram no CTI e nas enfermarias. A alegria toma conta, principalmente dos familiares, que também se animam e se sentem mais leves”, afirma.