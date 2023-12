Obras entregues e previstas: transformação e revitalização do Centro de Niterói - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Obras entregues e previstas: transformação e revitalização do Centro de NiteróiBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 22/12/2023 18:16 | Atualizado 22/12/2023 18:16

Niterói - A cidade já recebeu, em 2023, as obras que vão transformar e revitalizar o Centro de Niterói. O Parque Poliesportivo da Concha Acústica começou a ser uma realidade com a inauguração da primeira parte das intervenções. O espaço segue padrão internacional e é totalmente acessível. No primeiro momento, foram entregues o campo de futebol com grama sintética, uma quadra poliesportiva, quadras de tênis e de vôlei de praia, além de arquibancadas, vestiários, academia para a terceira idade e parte da pista de caminhada. O complexo esportivo foi planejado com os princípios de sustentabilidade. Entre outras intervenções no Centro, estão previstas a revitalização da Praça Arariboia e a requalificação da Avenida Amaral Peixoto.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que as primeiras obras entregues no Centro fazem parte de um grande esforço para revitalizar e requalificar a região. “Uma das premissas principais para a revitalização era trazer mais moradores para o Centro da cidade. O Centro, ao longo do tempo, deixou de ser a área mais populosa de Niterói. Com a urbanização de todo este espaço, gradativamente a gente vai fazer com que esta região se transforme no novo Centro de Niterói, que vai induzir uma série de investimentos para a recuperação de todo este espaço. Como parte desse conjunto de medidas de revitalização do Centro, a Prefeitura vem fazendo um grande investimento. Na Avenida Visconde do Rio Branco, existe a implantação de uma nova urbanização. Já inauguramos a primeira parte do Parque Esportivo de Niterói, onde haverá uma arena poliesportiva. A Prefeitura também está recuperando a pista de atletismo da UFF, que terá padrão internacional”, explicou Axel Grael.



Com investimento de R$ 97,6 milhões, o espaço terá atividades esportivas, educacionais, de lazer e de inclusão social. A próxima etapa inclui a construção de um ginásio com capacidade para mais de 2 mil pessoas e a reforma do antigo palco, permitindo que o local continue apto a receber shows e eventos.



O Parque Poliesportivo da Concha Acústica vai funcionar todos os dias, das 7h às 18h. Serão oferecidas atividades de futebol, futevôlei, altinha, voleibol, basquete, tênis de praia e tênis de quadra. O espaço será aberto para toda a comunidade, com foco em crianças e adolescentes. O equipamento será gerido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.



Outro passo importante para a revitalização da região central de Niterói foi a inauguração das obras de integração do Caminho Niemeyer com o Centro. O Município entregou o prolongamento das ruas Marquês de Caxias, Saldanha Marinho e Doutor Fróes da Cruz até o Caminho Niemeyer.



Uma área total de 65 mil metros quadrados onde havia um supermercado e um estacionamento foi reurbanizada e requalificada. O espaço tem oito quarteirões que vão receber empreendimentos imobiliários residenciais com estabelecimentos comerciais nos térreos dos prédios.



A Prefeitura também entregou a Alameda Oscar Niemeyer, um boulevard apenas para pedestres. A alameda é transversal às três ruas que foram prolongadas e corta ao meio o espaço onde estão os oito quarteirões. Com projeto paisagístico do escritório Burle Marx, o boulevard tem 10 mil metros quadrados e 220 árvores.



A iniciativa privada vai ocupar os oito quarteirões com os empreendimentos imobiliários. A expectativa é de que sejam licenciadas três mil unidades habitacionais. Outra intervenção para melhorar a estrutura e a mobilidade no Centro foi a entrega da duplicação da Rua General Osório. A via recebeu mão inglesa, ciclovia e fiação subterrânea. A antiga rua de acesso ao Ingá, ao lado do Complexo Poliesportivo da Concha Acústica, foi fechada definitivamente. O novo trajeto da Rua General Osório vai viabilizar a continuação da obra do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que vai ganhar um grande ginásio.

“A duplicação da Rua General Osório tem como objetivo atender o entorno da Concha Acústica. A inauguração desse novo espaço é um importante passo na revitalização do Centro que vai atrair um novo público. Com a abertura dessa nova via, quem vai em direção ao Ingá vira à esquerda depois do Complexo Esportivo e, quem vai para São Domingos, segue em frente sem nenhum tipo de conflito viário”, afirmou o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier.



Uma das principais intervenções para requalificar o Centro é a reurbanização da Avenida Visconde do Rio Branco. Um dos mais importantes corredores de trânsito do Centro, a via está passando por obras para ganhar nova infraestrutura com acessibilidade, ciclovia em toda a extensão e áreas de convivência. A avenida terá iluminação em LED e nova sinalização. Da Ponta D´Areia até o Parque Poliesportivo da Concha Acústica, a Visconde do Rio Branco terá novo calçamento, faixas exclusivas para ônibus e estações nos moldes da TransOceânica. A via também receberá novo paisagismo assinado pelo escritório de arquitetura Burle Marx.



Pista de atletismo da UFF



Niterói terá mais um equipamento esportivo relevante e de padrão internacional no Centro da cidade. A Prefeitura está investindo na recuperação da pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada ao lado do Parque Poliesportivo da Concha Acústica. A pista poderá ser sede de campeonatos nacionais e internacionais a partir de 2024.



A pista será um equipamento municipal para atletas, para a comunidade acadêmica e para a sociedade civil e segue normas internacionais de competição. A obra está sendo realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). Já foram concluídas a nova arquibancada, a drenagem e a revitalização do campo de futebol. Os vestiários estão em fase de acabamento. A construção das áreas de salto em distância, salto com vara, salto triplo e salto em altura estão em andamento. O entorno do campo terá pistas retas, de 100 metros, e ovais, de 400 metros. A pista de caminhada também passa por reforma.



Segundo o reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega, a universidade tem uma estrutura aberta para a sociedade. “A Prefeitura vem dando todo o suporte para que esse equipamento não seja só uma pista, mas um aparelho e uma estrutura de apoio. Temos o conceito e uma visão de universidade aberta com fluxo da sociedade, com uso para Niterói e para o Brasil. É assim que tem que ser. É a sociedade que financia a universidade e temos que estar disponíveis”, afirmou o reitor da UFF.