Bárbara Siqueira: presidente do Caminho Niemeyer faleceu e Niterói decreta luto de tres diasReprodução/Internet

Publicado 20/12/2023 11:58

Niterói – Uma notícia chocou os colaboradores da gestão municipal de Niterói na manhã desta quarta-feira (20). A presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Bárbara Siqueira, faleceu aos 44 anos de idade, deixando dois filhos. Ela passou por uma cirurgia bariátrica há alguns meses e se adaptava a uma nova rotina alimentar e física.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, decretou luto oficial de três dias na cidade em razão do falecimento. Além de presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Bárbara Siqueira era gestora responsável por toda administração, manutenção e curadoria do complexo arquitetônico e cultural Caminho Niemeyer.

Apaixonada pela cidade, começou na política no movimento secundarista em Niterói. Foi vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e dirigente do PT e do PDT. Na Alerj, na Secretaria Estadual de Assistência Social e na Prefeitura de Niterói, ocupou cargos de chefia de gabinete.

Muito católica, atuava na Paróquia de São Sebastião, no Barreto, ajudando na formação religiosa de crianças.

“Conheci a Bárbara na campanha de 2012. Desde então ela foi uma colaboradora importante dessa trajetória de 10, 11 anos. Ela estava fazendo um trabalho destacado ali no Caminho Niemeyer. Vamos declarar luto de três dias”, afirmou o prefeito Axel Grael. O ex-prefeito e atual secretário Executivo do município, Rodrigo Neves, também destacou a dedicação da presidente e lembrou os tempos de atuação no movimento estudantil. “A Bárbara tinha uma trajetória de militância social com uma característica de muita combatividade e uma energia. Ela se dedicou muito ao trabalho nesses anos, ajudando e apoiando as políticas públicas. Nosso carinho aos filhos”, disse.

Fernanda Sixel, amiga e esposa do ex-prefeito e atual secretário Executivo do município, Rodrigo Neves, postou em suas redes sociais uma homenagem à Barbara. “Que Deus te receba, que Deus te dê a paz e o amor pleno. Que Deus a acolha e a aninhe em seus braços. Que Deus seja misericordioso e que Ele abrace seus filhos, e toda família e amigos. Você fará falta minha amiga. Essa era uma notícia que eu não queria ter recebido, coração tá doendo e as lágrimas lavam a tristeza. Um beijo no coração. Vá em paz”.