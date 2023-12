Queima de fogos na Praia de Icaraí: evento terá monitoramento e segurança - Reprodução/Internet

Publicado 22/12/2023 07:55

Niterói – Representantes de diversos órgãos da Prefeitura e da Polícia Militar estiveram reunidos para traçar o planejamento do Réveillon 2024, na Praia de Icaraí, o maior evento da cidade. Além da segurança, foram definidas questões de mobilidade urbana, limpeza da praia, das vias, transporte urbano, atendimentos médicos, medidas para identificação das crianças ao chegarem na Praia de Icaraí e ações rápidas e eficazes para os casos de menores perdidos, além de todos os serviços de segurança.



Serão disponibilizadas 2.500 pulseiras identificadoras (distribuídas no Posto fixo do CISP Móvel, na Praça Getúlio Vargas (próximo ao antigo Cinema Icaraí) para facilitar a localização de crianças, nos eventuais casos de se perderem.



Show Pirotécnico



Na Praia de Icaraí, além das atrações, haverá um grande show pirotécnico com duração de 15 minutos, detonados de 5 (cinco) balsas paradas no mar depois da arrebentação de onde serão detonados os fogos de artifício que no céu formarão figuras como corações e coqueiros, entre outros.



Na Praia de Itaipu, também haverá queima de fogos, também com duração de 15 minutos, com artefatos detonados de 1 (uma) balsa, parada no mar, depois da arrebentação.



Segurança/PM



A Polícia Militar vai atuar em toda extensão das praias de Icaraí e de Itaipu, com efetivo reforçado para ambos locais.



Na Praia de Icaraí a atuação do 12º Batalhão de Polícia Militar será realizada junto ao Posto do Cisp (Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói), que no dia 31/12/23 terá um posto móvel, na Praça Getúlio Vargas, em frente ao antigo Cine Icaraí. O Cisp Móvel vai dispor de 2.500 pulseiras identificadoras para serem distribuídas às crianças, acompanhadas por suas famílias quando chegarem à Praia de Icaraí, visando facilitar a localização das mesmas, para a eventualidade de se perderem. O Conselho Tutelar fará plantão, junto ao Cisp Móvel, fazendo abordagem durante todo o evento.

Em toda extensão da Praia de Icaraí haverão torres, cuja função estratégica será de observação dos policiais ali posicionados. Ainda estão sendo avaliados os melhores pontos na extensão da orla de Icaraí e também do calçadão para instalação.



Segurança/Guarda Municipal



A Secretaria de Ordem Pública vai disponibilizar 3 viaturas, a partir das 20h do dia 31/12/23, com 15 agentes, coibindo a utilização de garrafas de vidro e também fiscalizando. Dia 1/1/24 serão 2 viaturas com 8 Agentes.



Segurança/Defesa Civil



A Defesa Civil fará continuadamente, um monitoramento das previsões meteorológicas para o dia 31/12/23 até 1/1/24.



Segurança/Bombeiros



O Corpo de Bombeiros, além do posto fixo montado próximo ao palco para qualquer emergência, estará de serviço também com guarda-vidas de prontidão na areia da praia de Icaraí e trabalhará também na prevenção de eventuais incêndios.



Trânsito



A NitTrans utilizará 8 viaturas, 12 motociclistas, 3 caminhões-reboques leves e 1 pesado, destinado à desobstrução das vias. As de acesso à Praia de Icaraí passarão por interdições, desde o dia 30/12/23 até o dia 1/1/24. Para este trabalho, a NitTrans contará com um efetivo de 20 agentes/operadores espalhados pela cidade, começando a proibição de estacionamento em certas vias, a partir das 21h do dia 30/12/23.



Trânsito/Interdição



No dia 31/12/23, a Praia de Icaraí será interditada totalmente, a partir das 18h. Otrabalho será realizado por 60 agentes/operadores que estarão atuando até o dia 1/1/24, até às 13h, quando a Praia de Icaraí estará com o acesso dos veículos totalmente liberado. Até este horário os veículos deverão ter acesso somente até a altura da Rua Álvarez de Azevedo (utilizada para chegarem à Rua Gavião Peixoto e Av. Roberto Silveira).



Trânsito/Estacionamento



O estacionamento estará proibido em toda a extensão da Praia de Icaraí e também nas ruas que darão acesso para a saída de veículos em casos de emergência, como ambulâncias, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e os veículos que conduzirão os artistas.



Na Praia de Itaipu o desembarque dos ônibus será feito perto da entrada da praia. Nesta área será proibida a circulação de carros, a partir de um horário ainda não definido, já no dia 31/12/23. Haverá ainda um trabalho direcionado para definição de áreas permitidas ao estacionamento de veículos.



Transporte



A Subsecretaria de Transporte já está trabalhando para disponibilizar em suas redes horários dos ônibus para que o acesso às praias de Icaraí e de Itaipu sejam facilitados, principalmente aqueles que atendem linhas que ligam cidades vizinhas, como São Gonçalo e Maricá à Niterói.



A Subsecretaria de Transportes está atuando junto às empresas de ônibus para que não falte transporte nos dias 31/12/23 e 1/1/24. Para isso está fazendo contato direto com as mesmas, cujas linhas são mais utilizadas nos itinerários que levam aos acessos de ambas as praias.



Saúde/Atendimento Médico



O atendimento médico será feito pelo SAMU (Serviço Médico de Urgência) - Niterói e pela LEF Serviços Médicos Ltda.



Na Praia de Icaraí serão montados 3 Postos Médicos, contando com 120 maqueiros, 80 macas, 12 ambulâncias tipo UTI Móvel, além dos médicos e enfermeiros que estarão trabalhando sob o direcionamento da Coordenadora do SAMU- Niterói, Maria Auxiliadora Coutinho que contará com auxílio de rádios transmissores para comunicação entre os postos.



A Neltur faz um apelo ao público para não levar quaisquer tipos de instrumentos cortantes e bebidas como garrafas de vidro para evitar acidentes na orla de Icaraí e de Itaipu, onde estarão concentrados o maior número de pessoas para assistirem os shows e as queimas de fogos do Reveillon Niterói 450 Anos – O futuro é agora.