Nova unidade do Programa Médico de Família no Badu: entregue na última quinta-feira - Divulgação/Ascom

Publicado 22/12/2023 08:11

Niterói – A cidade de Niterói entregou, na última quinta-feira (21), às 11h, as obras do novo módulo do Programa Médico de Família do Badu (PMF Dr. Barros Terra), na Estrada Alcebíades Pinto. A nova unidade, gerida pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), representa um investimento de R$ 660.209,63 e faz parte do esforço contínuo da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói (SMS) para melhorar a saúde pública na região. O novo módulo abrange uma área de reforma de 310 metros quadrados internos e 350 metros quadrados externos, oferecendo serviços ampliados de saúde para a população local.

“Entregamos mais uma obra de reforma e ampliação que faz parte do Projeto Niterói 450 anos. Estamos reestruturando a rede, o que inclui a recuperação de unidades de saúde, modernização e digitalização de todos os nossos procedimentos. As intervenções realizadas vão permitir que possamos atender melhor a população, com mais conforto e segurança para os pacientes e profissionais. É uma demonstração do nosso compromisso em oferecer uma saúde pública de qualidade e acessível para todos", destacou a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider.

As melhorias na unidade incluem a ampliação de equipes, com a adição de um grupo de saúde bucal e um de saúde da família. No total, são quatro equipes de saúde da família e duas de saúde bucal. As instalações foram aprimoradas para incluir sala de vacina, observação clínica, procedimentos e curativos, além de um escovário para atividades de saúde bucal. A unidade também passou por reformas nas salas da administração e dos agentes comunitários de saúde.

A nova unidade do PMF Dr. Barros Terra é responsável pelo atendimento de 10.367 usuários, correspondentes a 4.391 famílias cadastradas. Com a inauguração desta unidade, a Prefeitura de Niterói, a SMS e a FeSaúde reforçam seu compromisso com a melhoria da saúde pública e a qualidade de vida dos cidadãos niteroienses.

Externamente, o projeto incluiu a renovação do paisagismo com espécies típicas do espaço urbano de Niterói, além de melhorias no piso e ampliação da área para atividades ao ar livre. Internamente, a unidade foi reorganizada para melhorar o fluxo de funcionários e usuários, com a substituição de revestimentos, esquadrias, forro e a instalação de novo mobiliário e equipamentos.

A acessibilidade foi uma preocupação central no projeto, com a reforma e ampliação do sanitário, instalação de rampa de acesso, corrimãos, sinalização tátil horizontal no piso e adaptações para garantir o deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A informatização da unidade e a implementação de placas informativas com QRcode para acesso à Carta de Serviços do PMF também são destaques, facilitando o acesso dos usuários às informações dos serviços disponíveis.

Durante o período em que a equipe esteve alocada temporariamente na unidade do PMF Cantagalo, houve uma intensificação das atividades no território, incluindo a abertura de pontos de vacinação e visitas domiciliares por médicos e enfermeiros, em estreita colaboração com a comunidade e líderes locais. Este esforço sublinha o compromisso da unidade com a resolução eficaz de casos de saúde dentro da comunidade.

“Como um equipamento integrante da Rede de Atenção Primária à Saúde do SUS em Niterói, as equipes multiprofissionais buscam realizar a coordenação do cuidado da população a elas vinculadas, com forte orientação familiar e comunitária, estreitando os vínculos de confiança e relações de corresponsabilidade sanitária com diversos parceiros da região, como forma de fortalecimento dos serviços e estímulo ao desenvolvimento social”, comentou o diretor-geral da FeSaúde, Pedro Lima.