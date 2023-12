Obra de Gustavo Duarte: artista plástico de Niterói já tem 35 anos de carreira - Divulgação

Publicado 22/12/2023 18:42 | Atualizado 22/12/2023 20:25

Niterói – O artista multimídia Gustavo Duarte – que, além de artista plástico, também tem presença na música através do projeto experimental eletrônico IMA (Ima Metzaltzelin) – nasceu em Niterói, em 1970. Suas influências passam pela arte popular, pelo neocroncretismo e pop, mas caminham por espaços diversos de cores e formas.

Graduado em comunicação visual pela Faculdade da Cidade no Rio, estudou teoria da arte com o professor Ricardo Mauricio; técnicas e impressão na Parson School of Design, em NY, e estética industrial do século XX, na Escola Superior de Design Industrial ESDI, no Rio, além de licenciatura em artes plásticas na Universidade Salgado de Oliveira, e pós-graduação em arteterapia na Clínica Pomar.

Gustavo Duarte, durante 10 anos, foi sócio e diretor da produtora de cinema e design Plus Ultra. Participa, desde 1997, de exposições e mostras de vídeo individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Seus últimos trabalhos foram apresentados na coletiva Associados, no Espaço Orlândia RJ, uma individual no Museu de Arte de Ribeirão Preto, a coletiva A Caminho da Babel (no Caminho Niemeyer), na coletiva Duo, de videoarte, na Galeria dos Correios RJ, e na coletiva Esquenta, na Galeria Eixo.



Duarte vê ausência de espaços para trabalhar, apesar a diversidade de pontos de cultura e arte na cidade. “Aqui em Niterói o cenário das Artes Plásticas poderia ser melhor. A Galeria Paschoal Carlos Magno, por exemplo, está abandonada”, pondera o artista. “Já são 35 anos de carreira e o meu desejo é seguir produzindo”, comenta ele.